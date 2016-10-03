ФСБ обвинила украинского журналиста в шпионаже

Как сообщает ФСБ, кадровый офицер украинской разведки Роман Сущенко задержан в Москве, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

По данным спецслужбы, Сущенко был задержан во время "шпионской акции" и является полковником главного управления разведки Минобороны Украины. В Москве Роман Сущенко собирал секретные сведения, касающиеся деятельности российской армии и войск Нацгвардии. По данным следствия, утечка подобных данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Раскрыть подробности спецоперации в спецслужбе отказались. На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе "Лефортово".

О задержании 47-летнего Романа Сущенко первой сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова. Позднее эту информацию подтвердили в информагентстве "Укринформ", сотрудником которого по документам является Сущенко.

В редакции сообщили, что журналист находился в Москве во время отпуска и по личным делам. Агентство заявило, что "задержание Сущенко — спланированная провокация".

МИД Украины в курсе случившегося с Романом Сущенко. В ведомстве отметили, что сейчас пытаются через консулов выяснить обстоятельства задержания украинца.

"Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в России, в том числе вопрос немедленного доступа украинских консулов", — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца 3 октября на своей странице в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, Главное управление разведки Минобороны Украины опровергает сообщение о том, что Сущенко является их сотрудником.

Напомним, 3 октября в ФСБ сообщили, что работник "Укринформа" подозревается в сборе секретных сведений о деятельности Росгвардии и Минобороны России. Спецслужбы утверждают, что он имеет звание полковника и является кадровым сотрудником военной разведки Украины. Решением суда Роман Сущенко отправлен под арест на два месяца.

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