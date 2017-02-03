Итоги Совбеза ООН: Трамп не станет врагом Путина

Совет Безопасности ООН провел срочные консультации, посвященные тяжелой ситуации в Донбассе, в частности, в районе Авдеевки. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, что на Украине "обеспокоены" обстрелами якобы "пророссийских сил" в районе Авдеевки.

Он добавил, что власти Украины даже хотят эвакуировать мирных жителей, но не могут из-за "опасности обстрелов".

Между тем именно украинскую технику, запрещенную Минскими соглашениями, обнаружили в Авдеевке представители миссии ОБСЕ. Это четыре танка Т-64, припаркованные возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия. На украинской стороне были также зафиксированы ракетные системы залпового огня БМ-21, которые двигались на восток в районе населенного пункта Нетайлово.

В пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов отмечается, что особое беспокойство вызывают последствия обстрелов для гражданского населения по обе стороны от "линии разграничения". Продолжает поступать информация о пострадавших. Прицельные повреждения гражданской инфраструктуры усугубляют тяжелое положение местных жителей и могут привести к необратимым последствиям.

Ситуацию Правде.Ру прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

— Как вы могли бы оценить итоги Совбеза ООН?

— Прежде всего, абсолютно очевидно, что главным инициатором возобновления горячей фазы конфликта является украинская сторона. Но мы все прекрасно понимаем, что та широкая антироссийская коалиция Запада, которая совсем недавно была монолитной, так или иначе трещит по швам. Сейчас мы слышим со стороны европейских политиков все чаще критику в отношении Порошенко, который является главным ответственным за срыв Минских договоренностей. И в этом смысле, если США и Россия смогут возобновить конструктивный диалог, в принципе, уже есть некоторые сигналы, которые говорят о том, что это происходит, то, безусловно, может быть начать процесс урегулирования украинского кризиса.

В этом смысле, самое главное, конечно, давление на Порошенко, на политический истеблишмент, потому что он сейчас делает все, чтобы вернуть Украину в информационную международную повестку, чтобы снова на фоне сигналов о потеплении отношений между Россией и США и даже в начале снятия санкционного режима, сделать так, чтобы Россию снова считали агрессором. И в этом смысле, конечно, все зависит от трех сторон. Это Европа, это Штаты, и Россия.

Нам ни в коем случае, не нужно поддаваться на провокации, естественно, и делать все для того, чтобы в очередной раз показать международному сообществу, что тот политический режим, который сейчас на Украине, является виновником той гражданской войны, которая идет на юго-востоке, и Украина не собирается выполнять Минские соглашения.

Что достаточно острого заявления официального представителя США по поводу того, что снятие санкций с России возможно только если в состав Украины вернется Крымский полуостров, это необходимо рассматривать только со стороны информационной риторики. На самом деле, это не несет никаких смыслов, потому что полпред ООН — это человек, который исполняет, в первую очередь, внешнеполитический тренд и задачи, и если Дональд Трамп и его администрация смогут с нашим государством договориться, найти точки соприкосновения, то и риторика поменяется. Уже, кстати, можем видеть, что представитель не так агрессивен, как Саманта Пауэр, и это уже хороший сигнал.

В общем-то, мне кажется, как все и предсказывали, потепление возможно, оно уже началось, но это будет не сразу, потому что это будет восприниматься, в первую очередь, внутри США, в национальных интересах. Естественно, Трамп, у которого есть достаточно серьезная оппозиция внутри государства, на это не готов.

Я уверен, к конструктивному диалогу мы придем, но для этого будет необходимо преодолеть, в том числе, такие провокации, которые осуществляет Украина.

— Виталий Чуркин отлично ответил британскому коллеге, предложив Великобритании "очистить совесть" и вернуть Гибралтар, часть Кипра, а также другие "аннексированные" страной территории. Как Россия может использовать в своих интересах территориальные проблемы других государств?

— Это элементарный принцип. Грубые инциденты в международном праве играют очень большую роль. В общем-то, после ситуации с Косово ни о какой приверженности коллективного Запада нормам международного права по определению речи быть не может. В принципе, мы неоднократно подчеркивали, что именно ситуация в Косово стала настоящим ящиком Пандоры, из-за которой различные территориальные споры, конфликты снова начинаются.

Что касается Великобритании, то, к сожалению, она, как и подавляющая часть правящей политической элиты Европы, поддерживает конфронтационную линию в отношении нашего государства. Поэтому то, что Британия не будет смягчать свои позиции в отношении России, это очевидно. С другой стороны, если потенциальный союз, партнерство между Штатами и Великобритании снова возобновится, то тогда, я думаю, и риторика, и конфронтация будет. По крайней мере, если не нивелируется, то ее градус станет значительно меньше.

— В украинских СМИ тешат себя мыслью, что Трамп очень скоро станет главным врагом Путина. И якобы такая уверенность у них появилась после этого заседания. Это пропаганда, или есть повод так считать?

— Нет, поводов никаких нет. Самым явным доказательством того, что Порошенко и его команда не пользуются благосклонностью на Западе, является то, что до сих пор нет никакой информации о встрече Петра Порошенко с Дональдом Трампом. Мы все прекрасно помним, какое состояние было у политической элиты Украины во время избирательной кампании в Штатах. Чуть ли не каждый второй политик украинский, в том числе, и Порошенко, и действующие министры, очень негативно высказывались в отношении Трампа и открыто, не стесняясь, поддерживали Хиллари Клинтон.

После такого, на мой взгляд, абсолютно неграмотного поведения, заручиться поддержкой Дональда Трампа, который и так говорил о том, что не считает украинский кризис препятствием для налаживания конструктивного диалога с Россией, Украине невозможно. Мне кажется, рассчитывать украинской стороне на то, что Трамп станет врагом Путина, всего лишь очередной элемент пропаганды, которую мы видим на Украине, которая входит в голову украинских граждан.

Реальные факты говорят как раз об обратном. О том, что и Европа в лице Германии, Франции все чаще раздражается откровенной позицией Украины, которые взяли на себя международные обязательства при посредничестве той же Франции и Германии и демонстративно их не выполняют. И, естественно, США, которые прекрасно понимают, что выгода из потенциального партнерства с Россией, например, в вопросе борьбы с терроризмом в лице ИГИЛ на Ближнем Востоке, в вопросе ядерного разоружения, намного перспективнее, чем непонятные национальные интересы США на территории Украины.

В общем-то, сам Трамп говорил, что не понимает, что делают США на Украине, и почему они должны жертвовать нормальными отношениями с Россией ради каких-то мнимых интересов украинского государства.

Мне кажется, что это лишь попытка Украины в очередной раз сделать хорошую мину при плохой игре. То есть вывернуть все наизнанку и показать, что Россию до сих пор считают агрессором, Россия снова в изоляции и т. д. Сейчас происходят тектонические изменения, сдвиги на политическом ландшафте той же Европы. Если, например, во Франции, в которой пройдут выборы в конце апреля, победит Марин Ле Пен или даже Франсуа Фийон, то и позиция Европы в отношении нашего государства, и отмены санкционного режима, и налаживания сотрудничества, изменится.

В этом смысле только Украина и, к сожалению, украинский народ остались у разбитого корыта, потому что без поддержки своих западных патронов, без откровенной финансовой поддержки со стороны западных институтов и США, естественно, преодолеть тот политический, социально-экономический кризис в стране не удастся. Для того чтобы хоть как-то остаться у власти, нынешний режим в очередной раз пытается мобилизовать вокруг себя своих сторонников путем возобновления риторики по поводу российского агрессора, по поводу того, что Россия провоцирует и обостряет ситуацию на юго-востоке. В общем-то, просто инструментов больше не осталось. К сожалению, в руках украинской власти этим инструментом являются человеческие жизни.

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