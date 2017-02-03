ОБСЕ наконец увидела танки и "Грады" Украины в Авдеевке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наличие нескольких украинских танков в Авдеевке. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия.

скриншот с видео на youtube BBC

​В отчете СММ ОБСЕ за 1 февраля сообщается о серьезных нарушениях режима прекращения огня в районе городов Авдеевка и Ясиноватая, которые находятся рядом с линией соприкосновения украинской армии и отрядов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На украинской стороне были также зафиксированы ракетные системы залпового огня БМ-21, которые двигались на восток в районе населенного пункта Нетайлово (к северо-западу от Донецка), а также к юго-востоку от районного центра Волноваха, передает РБК.

Напомним, накануне в сети появились кадры, на которых запечатлены танки Вооруженных сил Украины, размещенные среди жилых домов в Авдеевке. Видеозапись опубликовал корреспондент "Би-би-си" Том Барридж в своем аккаунте в Twitter.

"В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые, по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается", — написал журналист.

Также была размещена фотография, где четко видны в жилом секторе два танка ВС Украины, а рядом безучастно стоят джипы наблюдателей ОБСЕ. Данную фотографию накануне разместили жители города. "Есть такая работа — танки не замечать", — прокомментировала снимок официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Как ранее сообщала Правда.Ру, продвижение пришлось признать и украинским властям. Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский публично заявил, что ВСУ не обороняются, а на самом деле наступают на позиции ополченцев в Донбассе. "На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Авдеевке.

А в статье на сайте "Радио Свобода" говорится, что причиной обострения конфликта на Донбассе стало так называемое "ползучее наступление" ВСУ, когда военные шаг за шагом продвигаются по "серой", нейтральной зоне к позициям ополченцев.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!