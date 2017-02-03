Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ОБСЕ наконец увидела танки и "Грады" Украины в Авдеевке

Мир » Бывший СССР » Украина

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наличие нескольких украинских танков в Авдеевке. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия.

359061.jpeg
скриншот с видео на youtube BBC

​В отчете СММ ОБСЕ за 1 февраля сообщается о серьезных нарушениях режима прекращения огня в районе городов Авдеевка и Ясиноватая, которые находятся рядом с линией соприкосновения украинской армии и отрядов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На украинской стороне были также зафиксированы ракетные системы залпового огня БМ-21, которые двигались на восток в районе населенного пункта Нетайлово (к северо-западу от Донецка), а также к юго-востоку от районного центра Волноваха, передает РБК.

Напомним, накануне в сети появились кадры, на которых запечатлены танки Вооруженных сил Украины, размещенные среди жилых домов в Авдеевке. Видеозапись опубликовал корреспондент "Би-би-си" Том Барридж в своем аккаунте в Twitter.

"В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые, по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается", — написал журналист.

Также была размещена фотография, где четко видны в жилом секторе два танка ВС Украины, а рядом безучастно стоят джипы наблюдателей ОБСЕ. Данную фотографию накануне разместили жители города. "Есть такая работа — танки не замечать", — прокомментировала снимок официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Как ранее сообщала Правда.Ру, продвижение пришлось признать и украинским властям. Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский публично заявил, что ВСУ не обороняются, а на самом деле наступают на позиции ополченцев в Донбассе. "На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Авдеевке.

А в статье на сайте "Радио Свобода" говорится, что причиной обострения конфликта на Донбассе стало так называемое "ползучее наступление" ВСУ, когда военные шаг за шагом продвигаются по "серой", нейтральной зоне к позициям ополченцев.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


ОБСЕ наконец увидела танки и "Грады" Украины в Авдеевке
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как спасти выпечку
Рецепты
Как спасти выпечку
10 необходимых масок для лица
Красота
10 необходимых масок для лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
За что детей забирают из семей
Партии
"Такое бывает у сварщиков": О версиях болезни лоббиста "акта Магнитского"
Мир
НАТО на базаре. Почём патроны?
Читательский топ
В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
В России введен налог на снег и дождь
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В Краснодаре школьник умер во время урока

Причиной смерти, предположительно, стал инсульт. Ранее ребенок считался здоровым

В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Общество
В России введен налог на снег и дождь
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму

Насколько фильм "Викинг" режиссера Андрея Кравчука соответствует исторической правде? Почему быт славян показан убого и резко отличается от послехристианских времен? Что нужно потомкам - правда или мифы? Об этом Pravda.Ru рассказал Владимир Петрухин, историк, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, консультант фильма "Викинг".

Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить
Как отстоять права
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида

Председатели Народных советов ЛНР и ДНР обратились к главам России, США и Германии с просьбой "остановить Порошенко", чтобы прекратить бои и блокаду региона.

Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Андрей Соколов Зачем Эрнст спёр перо Нестора Андрей Соколов Любовь Степушова Война между Ираном и США опять в повестке дня Любовь Степушова Саид Гафуров Войну в Сирии можно закончить в один день Саид Гафуров
Комментарии
vkontakte_149203197 СМИ: Россияне ищут, как попасть в Сирию добровольцем
vkontakte_249160252 Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Ivan Konstantinov Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
vkontakte_370328787 Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибализма и элементов BDSM
koreisha alexa Демократам США жаль мигрантов. А как же войны?
vkontakte_370328787 Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибализма и элементов BDSM
Николай Сербин(Facebook) Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
Марсель Газизов Зачем Эрнст спёр перо Нестора
Виталий Луцюк(Одноклассники) В России введен налог на снег и дождь
Oleg Shustov В России введен налог на снег и дождь
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?