Киевский памятник князю Владимиру вновь декоммунизировали с помощью свастики

В очередной раз памятник князю Владимиру Великову в Киеве подвергся осквернению вандалов.

Фото: Fotodom.ru/ DP

"Неизвестные разрисовали памятник свастикой. На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб, а также полиция", - сообщает издание "Украинская правда".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 26 сентября в киевском парке "Владимирская горка" неизвестные разрисовали памятник князю Владимиру. Предполагается, что тэтот акт был приурочен к народному голосованию за самую выдающуюся историческую личность, который с 14 сентября проводил телеканал "112 Украина".

Дело в том, что Владимир Красное Солнышко обошел самого Степана Бандеру, что, видимо, не понравилось местным националистам.

Пока правонарушители не найдены, а столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство", предусматривающей наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до пяти лет.

Владимир Святославович - князь новгородский (970-988), а затем - великий князь Киевский (978-1015), при котором произошло крещение Руси.

Датой принятия в Древней Руси христианства в качестве государственной религии считается 988 год - тогда, в соответствии с летописями, состоялось массовое крещение жителей Киева, а затем и других городов князем Владимиром.

Памятник князю Владимиру Великому в Киеве был воздвигнут на берегу Днепра в парке Владимирская горка в 1853 году и является старейшим скульптурным сооружением украинской столицы.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О чествовании памяти князя Киевского Владимира Великого - создателя средневекового европейского государства "Русь - Украина", юридически узаконив тем самым в стране концепцию о существовании государства "Русь - Украина", основанного якобы 1000 лет назад киевским великим князем Владимиром.

Эта лженаучная теория, впервые предложенная украинским историков Михаилом Грушевским, так и не нашла поддержки среди историков мира.

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