Напряжение растет: ВСУ продолжают провокации на Донбассе

Обстановка в Донбассе накаляется. Нацисты из добробатов заблокировали движение на железнодорожном переезде в Донецкой области вблизи подконтрольного Киеву города Бахмут. Как сообщили в пресс-службе полиции, неизвестные вооруженные люди в камуфляже и на автобусах перекрыли железнодорожное полотно по ул. Корсунского.

Фото: АР

Ранее сообщалось, что Украина ввела танки в город Авдеевка Донецкой области. При этом украинский телеканал "Интер" выдал мариупольскую чиновницу за жительницу города Авдеевка, которая выражает благодарность силовикам. Об этом заявил редактор одесского сайта "Таймер" Юрий Ткачев, ссылаясь на один из своих постоянных источников.

Как написал он в своем аккаунте Facebook, корреспондент телеканала безуспешно пыталась найти среди местных жителей тех, кто согласился бы сняться для сюжета и выразить благодарность украинской армии. Когда желающих не возникло, журналистке пришлось прибегнуть к помощи "специально обученной" чиновницы из Мариуполя.

Как сообщает РИА Новости, в Сети появилась запись сюжета, в котором предположительно снималась чиновница. На видео пожилая женщина, рыдая, просит бойцов ВСУ "не сдавать" Авдеевку.

По словам представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, ополченцы, противостоящие ВСУ в этом районе, констатируют наращивание украинской группировки в Авдеевке. "Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов", — сказал военный РИА Новости.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, народная милиция республики выявила позиции снайперов вооруженных сил Украины, работающих у линии соприкосновения в Донбассе.

"В районе населенного пункта Катериновка зафиксирована работа снайперской группы, которая несколько раз открывала огонь в направлении позиций Народной милиции", — заявил Марочко, добавив, что ВС Украины продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения.

"По нашим данным, в зоне ответственности 24 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Луганское вскрыто нахождение 120-миллиметрового миномета, предназначенного для совершения провокационных действий", — заявил спикер. Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации, придерживаются "режима тишины" и соблюдают Минские договоренности.

"Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки, мы оставляем за собой право, решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории", — сообщил представитель оборонного ведомства.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!