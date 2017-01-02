В Киеве рассказали, когда вернут контроль над Донбассом

Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года, считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем блоге на сайте издания "Новое время".

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"Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", — написал Тука.

По мнению замминистра, Киеву удастся вернуть неподконтрольные территории на своих условиях и реализовать "свой сценарий возвращения оккупированных территорий", передает РИА "Новости".

Также в первые дни нового года на Украине рассказали о трех раненых военных.

"Всего зафиксировано 38 обстрелов. 1 января трое наших военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции Киева в Facebook.

Тем временем в пресс-службе Народной милиции ЛНР рассказали, что ВС Украины применили артиллерию при обстреле позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Калиново в Донбассе.

"Режим прекращения огня ВСУ не соблюдается, за сутки зафиксировано 6 обстрелов по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов Калиново, Николаевка, Желтое и памятника "Князю Игорю" (КПП "Станица Луганская" — ред.)", — заявили в пресс-службе. Всего, по данным оборонного ведомства, по территории республики за сутки было выпущено порядка 65 снарядов и мин.

В ДНР заявили,что силовики выпустили более 230 снарядов за сутки.

Напомним, выступая в канун праздника перед военнослужащими в Мариуполе, президент Украины Петр Порошенко заявил о "временной украинской оккупации".

"Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине", — заявил Порошенко под приветственные крики и аплодисменты присутствовавших.

Заявление Порошенко начали широко обсуждать в соцсетях. Некоторые пользователи окрестили высказывание украинского лидера "сенсацией прошедшего года".Напомним, как ранее сообщала Правда. Ру, в последнюю неделю прошедшего года о начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса неожиданно объявили бойцы и ветераны батальона "Донбасс".

Как рассказали сами украинские военные, на такой шаг они решились из-за того, что ополченцы так и не начали обмен пленными по формуле "всех на всех". По их словам, в отличие от предыдущих блокад, эту они хорошо продумали. Так, бойцы обещают, что не будут трогать мирных граждан, которые везут себе продукты питания, однако пообещали добиться остановки водо- и электроснабжения территорий. Правда, в Донецке блокаду не заметили… Читайте подробнее в материале: Взгляд из Донецка: Украинская блокада? А она есть?

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