Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Киеве рассказали, когда вернут контроль над Донбассом

Мир » Бывший СССР » Украина

Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года, считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем блоге на сайте издания "Новое время".

357649.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

"Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", — написал Тука.

По мнению замминистра, Киеву удастся вернуть неподконтрольные территории на своих условиях и реализовать "свой сценарий возвращения оккупированных территорий", передает РИА "Новости".

Также в первые дни нового года на Украине рассказали о трех раненых военных.

"Всего зафиксировано 38 обстрелов. 1 января трое наших военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции Киева в Facebook.

Тем временем в пресс-службе Народной милиции ЛНР рассказали, что ВС Украины применили артиллерию при обстреле позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Калиново в Донбассе.

"Режим прекращения огня ВСУ не соблюдается, за сутки зафиксировано 6 обстрелов по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов Калиново, Николаевка, Желтое и памятника "Князю Игорю" (КПП "Станица Луганская" — ред.)", — заявили в пресс-службе. Всего, по данным оборонного ведомства, по территории республики за сутки было выпущено порядка 65 снарядов и мин.

В ДНР заявили,что силовики выпустили более 230 снарядов за сутки.

Напомним, выступая в канун праздника перед военнослужащими в Мариуполе, президент Украины Петр Порошенко заявил о "временной украинской оккупации".

"Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине", — заявил Порошенко под приветственные крики и аплодисменты присутствовавших.

Заявление Порошенко начали широко обсуждать в соцсетях. Некоторые пользователи окрестили высказывание украинского лидера "сенсацией прошедшего года".Напомним, как ранее сообщала Правда. Ру, в последнюю неделю прошедшего года о начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса неожиданно объявили бойцы и ветераны батальона "Донбасс".

Как рассказали сами украинские военные, на такой шаг они решились из-за того, что ополченцы так и не начали обмен пленными по формуле "всех на всех". По их словам, в отличие от предыдущих блокад, эту они хорошо продумали. Так, бойцы обещают, что не будут трогать мирных граждан, которые везут себе продукты питания, однако пообещали добиться остановки водо- и электроснабжения территорий. Правда, в Донецке блокаду не заметили… Читайте подробнее в материале: Взгляд из Донецка: Украинская блокада? А она есть?

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


Порошенко хочет отдать Донбасс России?
Темы Украина Донбасс
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Здравоохранение
Страсти вокруг "Боярышника"
Магас
Ингушетия отметила лучших своих спортсменов
Читательский топ
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Павел Глоба: Прогноз на 2017 год
Генерал ФСБ: Обама — идиот, а США ответят по полной
CNN: Путин снова умыл Обаму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеров стран постсоветского пространства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
Павел Глоба: Прогноз на 2017 год
Мир
Генерал ФСБ: Обама — идиот, а США ответят по полной
Южная Америка
США деколонизировали Аргентину и Бразилию

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США деколонизировали Аргентину и Бразилию
CNN: Путин снова умыл Обаму
Мир
CNN: Путин снова умыл Обаму
Мир
США объявили о новых санкциях против России и высылке 35 дипломатов
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеров стран постсоветского пространства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома
Украина
В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома
Политика
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Общество
Патриарх Кирилл: Уходящий год был одним из самых трудных в XXI веке
Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Елка примиряет всех и каждого Игорь Буккер Фархат Измайлов Робогеддон: Ваши рабочие места получат роботы Фархат Измайлов
Комментарии
Artyom Mitenyov США деколонизировали Аргентину и Бразилию
Леонид Котин NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Владимир Семухин(Facebook) Как CNN и оппозиция американскую школу в Москве закрывали
vkontakte_94667833 NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
карл сантос Павел Глоба: Прогноз на 2017 год
алек камалиев Пятерых афганцев-насильников не вышлют из Швеции, потому что "в Афганистане опасно"
Google_102036463866665517675 Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Юрий Котов Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Леонид Котин В конгрессе США не дадут Трампу отменить антироссийские санкции
Валентина Горбачева Патриарх Кирилл: Уходящий год был одним из самых трудных в XXI веке
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?