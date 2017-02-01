Достали вопросами: "Нафтогаз" хочет засекретить реальную цену газа из Европы

Украинский "Нафтогаз" намерен засекретить цены на поставки газа из Европы. С таким предложением компания обратилась к Верховной раде.

"Раскрытие существенных условий контрактов может привести к ухудшению ценовых предложений или сужению круга европейских поставщиков "Нафтогазу", большинство из которых предусматривает возможные репутационные или коммерческие потери в результате публикации существенных условий контрактов", — считают в украинской компании.

Обнародование ценовых условий контрактов, добавили в пресс-службе, ставит "Нафтогаз" в невыгодное положение в сравнении с частными компаниями, что "может привести к более высоким ценам закупки импортированного газа для украинских потребителей".

Украина перестала закупать в России газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. В июле глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал, что "Газпром" предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Украина пожаловалась на снижение транзита российского газа через Украину. По данным компании, транзит российского газа через Украину с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения поставок по "Северному потоку" в немецкий газопровод Opal.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что они фактически готовы поделиться с кем-нибудь частью своего бизнеса ради сохранения транзита через Украину после 2019 года.

Ранее лидер оппозиционного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что Украина может превратиться в "логистическое захолустье", лишившись части транзита газа по своей территории. По его словам, вместо того чтобы развивать инфраструктуру и получать преимущества от единого таможенного пространства, Киев "развлекает общественность авантюрами" вроде попыток наладить сообщение по маршруту Великого шелкового пути в обход России.

"А если учесть, что в ближайшие годы Украина может лишиться и значительной доли транзита газа по своей территории, то очевидно, что "реформаторы" сделали нашу страну никому не интересным логистическим захолустьем", — отметил он.

"Безусловно, Россия продолжит свою политику импортозамещения и отказа от покупки на Украине товаров машиностроения, любых видов высокотехнологичной продукции. Поэтому возврат к прежним объемам промышленной кооперации между Украиной и Россией, даже в случае серьезных политических изменений в этих странах, будет невозможным", — рассказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Особенно тяжелым ударом, по мнению аналитика, окажется отказ от услуг Украины в транзите газа в связи с новыми успехами в увеличении прокачки газа через северные газопроводы — "Северный поток", Opal и строительством нового газопровода в Турцию.

"Глава украинского "Нафтогаза" уже объявил, что есть реальная вероятность полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и это вызовет падение стоимости газотранспортной системы Украины примерно в пять раз. Собственно, российская сторона заранее предупредила, что так и будет, потому что после 2019 года не планирует продлевать договор о транзите газа через территорию Украины. Для Украины это означает многомиллиардные ежегодные потери, рост безработицы и утрату исключительно важного сектора экономики", — подчеркивает Суслов.

Между тем запасы газа в подземных хранилищах Украины упали до 9,9 миллиарда кубометров. Об этом в среду, 1 февраля, передает "Укртрансгаз".

"Таким образом, с начала 2017 года было отобрано 1,9 миллиарда кубометров, с начала отопительного сезона — 4,8 миллиарда кубометров", — отмечает агентство.

К концу января Киев увеличил отбор топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) до 78 миллионов кубометров в сутки при норме в 50 миллионов кубометров ежедневно, отмечает RNS. Запасы газа на Украине в начале отопительного сезона составляли 14,7 миллиарда кубометров, что на 14,1 процента меньше, чем на аналогичную дату в 2015 году.

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