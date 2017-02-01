Ополченец: Цель Украины понятна - Дебальцево

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Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обострилась в последние дни. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Вечером 31 января глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что боевые действия идут на территориях вдоль линии соприкосновения на протяженности 50 километров.

В Кремле заявляют о провокационных действиях ВСУ и "отдельных отрядов". Наступление признают и на Украине. Замминистра обороны Игорь Павловский фактически признал, что Вооруженные силы страны осуществляют в Донбассе наступательные действия. По его словам, "как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом" украинские военные "продвинулись (вперед)".

Что сейчас происходит и чего ждать от ВСУ его жителям, Правде.Ру рассказал депутат парламента Новороссии, ополченец ДНР, публицист Евгений Тинянский.

— По поводу боев в Донбассе пишут столько всего, и люди уже не знают, кому верить… Что сейчас происходит?

— Обстановка следующая: идут непрекращающиеся бои по всей линии фронта. Абсолютно по всей линии фронта. Идет планомерное втягивание сил украинской армии на линию Дебальцево. Все говорит о том, что они намерены дальше продолжать разведку боем при поддержке артиллерии и бронетехники для того, чтобы оттянуть наши силы на более слабые участки фронта и концентрировать их там.

Слабые с их точки зрения, там, где у них меньшая концентрация войск. В то же время, по всей видимости, готовится генеральное наступление на линию Дебальцево для отсечения горловского, енакиевского конгломерата от Луганской народной республики. Я это вижу так.

На данный же момент, идут непрекращающиеся провокации. Если сказать прямо, то это уже даже не провокация. Это планомерный расстрел городов. Сейчас уже прилеты приходятся на центральные районы Донецка.

— Почему Киев активизировался? Понимают, что пришел Трамп, помощи больше не ждут и решили дожимать ДНР? Есть слухи, что Порошенко заручился поддержкой немцев…

— Почему Киев активизировался? Да, можно на эту тему подумать. Вылетает сразу куча версий. Это, вполне вероятно, и передел в бизнес-империи Рената Леонидовича Ахметова. Это, вполне вероятно, и безысходность, которую может демонстрировать Петр Алексеевич Порошенко ввиду того, что он на данный момент не получил никаких гарантий. И пока еще цивилизованный Запад не вмешался в ситуацию и не призвал его к ответу. Он решил, возможно, использовать этот промежуток времени.

Но мы не должны на эту тему задумываться. Мы должны, в первую очередь, ставить проблематику гибели мирного Донбасса.

Мы не должны задумываться о причинах. У нас есть следствие. Это следствие — фактически уже формальный повод для начала полномасштабных боевых действий.

— Что с водоснабжением, светом? Украинские СМИ писали, что отрезаны некоторые районы… Какие районы страдают больше всего?

— Здесь стоит отдать должное настоящим героям нашей войны. Работникам коммунальной сферы, которые, рискуя жизнью, налаживают и ремонтируют все повреждения, которые нанесла нам украинская армия.

Настроения паническими назвать нельзя, но в то же время, люди прекрасно понимают, что нынешнее положение абсолютно неприемлемо. На данный момент рассматривается вероятность эвакуации частично Киевского района города Донецка. Это район железнодорожного вокзала, на который приходятся основные прилеты.

Но эвакуировать-то некуда, по сути дела. Людям предлагают: да, мы вас вывезем, а куда дальше пойдете — это ваше дело. Это абсолютно деструктивный подход. Таким образом относиться к людям нельзя.

— Получается, круг замкнулся?

— Все к этому шло изначально. Это прогнозировалось уже на протяжении нескольких месяцев. Разведка работает, разведданные поступают. Почему не были применены контрмеры, почему не сработал в полной мере штаб гражданской обороны, почему на данный момент допускаются жертвы среди мирного населения? Это основные вопросы. А о том, что это было весьма прогнозируемо, в частности, я знал еще за два месяца. О том, что будет эскалация.

Был переброс сил, были мотивационные речи командного состава украинской армии, которые к нам доходят через определенные каналы. Все это было, все это было известно, все это было прогнозируемо. И поползновения, скажем, на Дебальцевскую дугу, то есть возле Дебальцево, это тоже можно было спрогнозировать, глядя на карту, на расстановку сил.

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