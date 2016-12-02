Турция не даст Азербайджану развязать войну в Карабахе — мнение

По данным турецких СМИ, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит с рабочим визитом Азербайджан, где "состоится обмен мнениями по ситуации в регионе, включая Нагорно-Карабахское урегулирование". Ранее проблема обсуждалась Чавушоглу с Сергеем Лавровым, пишет REGNUM.

Фото: Архив Pravda.Ru

Решится ли вопрос с Нагорным Карабахом, Правда.Ру узнала у президента Научного общества кавказоведов и эксперта института мировой экономики международных отношений РАН Александра Крылова.

— В позиции Турции в отношении к этому конфликту есть некоторые изменения? Может ли она разблокировать Нагорный Карабах?

— Определенные изменения есть, но это связано с Турцией только частично. Но, прежде всего, вчера было подписано соглашение между Россией и Арменией о создании объединенной группировки войск. Это более высокая степень военной интеграции между нашими странами. Это впрямую касается Турции и Азербайджана, естественно.

Второе, это то, что парламенты Турции и России ратифицировали соглашение о строительстве "Турецкого потока" — газопровода, который пройдет из России через Черное море в Турцию и оттуда уже по странам Южной Европы. Это говорит о том, что, с одной стороны, укрепились военные позиции Армении, и ее готовность отвечать на вызовы, которые имеются в современном мире. Это связано с теми процессами, которые происходят к югу от границ Южного Кавказа, не только на карабахском направлении. Второе свидетельствует о том, что кризис, который имел место в российско-турецких отношениях, потихоньку преодолевается. И Турция занимает более независимую позицию по отношению к России, чем раньше, когда она шла в русле общей позиции НАТО, членом которого она является.

Поэтому здесь наблюдаются такие изменения постоянные на фоне еще и тех драматических событий, которые происходят в Сирии и в Ираке. Турция в этих события принимает непосредственное участие, ее армия сейчас перешла границы и активно действует на территории Сирии и Ирака. Все это связано не только с отношениями с этими государствами Турции, но и с курдской проблемой на территории самой страны.

Мы видим, что здесь, в обширном регионе, происходят быстрые и драматические изменения на фоне изменяющейся геополитической общей ситуации, которая связана с тем, что в США пришло руководство, которое следует не глобалистской политике, которой США были привержены много лет, а которая намерена перейти к ориентации на национальные интересы США. Это тоже ситуацию меняет довольно радикальным образом. Так что здесь, в условиях геополитических сдвигов, конечно, для Турции с Азербайджаном важно обговорить какие-то принципиальные вещи, потому что их отношение тесное, они проводят согласованную политику, но Турция сейчас особенно не заинтересована в том, чтобы ситуация на карабахском направлении могла осложняться, и это вносило бы проблемы в ее отношения с Россией.

— Какие проекты может продвигать Чавушоглу в Баку?

— Это, скорее, не проекты, а пожелания. Пожелания, в частности, могут состоять в том, чтобы Азербайджан все-таки проявлял большую осторожность в плане обострения ситуации на линии разграничения в зоне карабахского конфликта. В апреле этого года Азербайджан там предпринимал наступательные операции, которые имели широкий масштаб. Конечно, Турция ничего подобного приветствовать не будет. Я думаю, что здесь Чавушоглу как раз разъяснит позицию Турции.

Но вместе с тем ожидать, что Турция отойдет от принципиальной позиции поддержки Азербайджана и позиции в том, что вся территория, которая когда-то входила в Советский Азербайджан, должна быть возвращена под власть Баку, здесь Турция, конечно, подтвердит свою позицию в этом отношении. Но вот методы решения сейчас как раз, я думаю, он будет советовать Баку проявлять осторожность, потому что сейчас очень важно не навредить, и здесь Азербайджан своими какими-то непродуманными действиями вполне может навредить Турции, осложнить ее отношения, в частности, с Россией. Поэтому здесь Турция в очень уязвимом положении, и дополнительные сложности со стороны Азербайджана для нее крайне нежелательны.

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