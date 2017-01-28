Додон: Евросоюз обманул граждан Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ходе визита в Брюссель намерен высказаться по поводу обманутых ожиданий от соглашения об ассоциации республики с ЕС.

Игорь Додон. Фото: АР

"В Брюсселе я предельно ясно выскажусь о соглашении об ассоциации с ЕС и о тех обманутых ожиданиях, с которыми столкнулись наши граждане", — написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

Он добавив, что не меняет "свою позицию и риторику в зависимости от собеседника или столицы", где находится с визитом. "Важны советы всех наших друзей и партнеров, но мы будем действовать, исходя из национальных интересов нашей страны", — цитирует Игоря Додона РИА Новости.

Напомним, ранее со здания администрации президента Молдавии был снят флаг Евросоюза. Кроме того, версия сайта главы государства на румынском языке изменена на молдавский. При этом, звездные стяги ЕС рядом с молдавским триколором все еще сохранены на других государственных зданиях республики, в том числе, на зданиях правительства и парламента.

Глава республики Игорь Додон уважает конституцию страны, заявили в администрации президента, к чему призывает и всех остальных в Молдавии. В ведомстве добавили, что Додон намерен в скором времени официально прокомментировать произошедшие изменения.

Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на российский рынок и нормализовать сотрудничество в энергетике.

"Победа Додона закономерна. Прозападные либералы обворовали и обманули Молдавию. Ассоциация с ЕС ничего не дала. Люди ждут новой политики" — пишет в своем Твиттере председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Отметим, что нынешний результат явственно показал, что большинство граждан Молдавии разочаровались в европейской мечте. Риторика Майи Санду, хоть и привлекательна на первый взгляд, но по факту сильно похожа на обыкновенный обман и популизм.

За время независимости после распада СССР Молдавия никак не может определить вектор развития. Политическая элита тянет страну в Европу, но экономика страны никак в нее не вписывается. На Западе места для молдавской продукции нет, она может найти сбыт только в России и странах СНГ. Итогом попытки "вписаться в рынок" Европы стали деиндустриализация Молдавии, обнищание населения, нескончаемые потоки мигрантов, ищущих работу за границей.

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