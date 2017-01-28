Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Правде.Ру - 18 лет. С днем рождения!
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Додон: Евросоюз обманул граждан Молдавии

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ходе визита в Брюссель намерен высказаться по поводу обманутых ожиданий от соглашения об ассоциации республики с ЕС.

Додон: Евросоюз обманул граждан Молдавии
Игорь Додон. Фото: АР

"В Брюсселе я предельно ясно выскажусь о соглашении об ассоциации с ЕС и о тех обманутых ожиданиях, с которыми столкнулись наши граждане", — написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

Он добавив, что не меняет "свою позицию и риторику в зависимости от собеседника или столицы", где находится с визитом. "Важны советы всех наших друзей и партнеров, но мы будем действовать, исходя из национальных интересов нашей страны", — цитирует Игоря Додона РИА Новости.

Напомним, ранее со здания администрации президента Молдавии был снят флаг Евросоюза. Кроме того, версия сайта главы государства на румынском языке изменена на молдавский. При этом, звездные стяги ЕС рядом с молдавским триколором все еще сохранены на других государственных зданиях республики, в том числе, на зданиях правительства и парламента.

Глава республики Игорь Додон уважает конституцию страны, заявили в администрации президента, к чему призывает и всех остальных в Молдавии. В ведомстве добавили, что Додон намерен в скором времени официально прокомментировать произошедшие изменения.

Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на российский рынок и нормализовать сотрудничество в энергетике.

"Победа Додона закономерна. Прозападные либералы обворовали и обманули Молдавию. Ассоциация с ЕС ничего не дала. Люди ждут новой политики" — пишет в своем Твиттере председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Отметим, что нынешний результат явственно показал, что большинство граждан Молдавии разочаровались в европейской мечте. Риторика Майи Санду, хоть и привлекательна на первый взгляд, но по факту сильно похожа на обыкновенный обман и популизм.

За время независимости после распада СССР Молдавия никак не может определить вектор развития. Политическая элита тянет страну в Европу, но экономика страны никак в нее не вписывается. На Западе места для молдавской продукции нет, она может найти сбыт только в России и странах СНГ. Итогом попытки "вписаться в рынок" Европы стали деиндустриализация Молдавии, обнищание населения, нескончаемые потоки мигрантов, ищущих работу за границей.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Молдавия: неопределенность на фоне обнищания
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Маленькие пиццы
Рецепты
Маленькие пиццы
Использование вазелина для кожи и волос
Красота
Использование вазелина для кожи и волос
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США?
Изобретения
Летающий автомобиль: Может, не стоит?
Украина
Сработает ли отвлекающий маневр Порошенко?
Читательский топ
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
В интернете высмеяли очередное украинское "чудо-оружие". ВИДЕО
NASA предупредило землян о возможном ударе астероида
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"

Майкл Фэллон пообещал, что слежка за кораблем будет продолжаться "в рамках постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании".

Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Экспертное мнение
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Мир
Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
Украина
В интернете высмеяли очередное украинское "чудо-оружие". ВИДЕО
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы

У хозяина Европы в Вашингтоне поменялся вкус, ему не нужны те, чья национальная идея — ненависть к России. Его лозунг: "А чем ты пригодился США?" Европейцы переобуваются на ходу и хотят дружить с РФ. Что же, мы помним времена Антанты и не прочь дружить с сильными мира сего, но не с теми, кто оскорблял россиян и демонизировал нашего президента.

Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Министерство обороны
Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке

Радары способны контролировать пуски ракет по периметру границ страны в радиусе шести тысяч километров.

Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Наука и техника
Минобороны: Новый "МиГ-35" будет сбивать противников лазером
Бывший СССР
Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет
Общество
Семья сбежала из "сексуально распущенной" Европы в российскую глубинку
Любовь Степушова Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США? Любовь Степушова Юрий Носовский Летающий автомобиль: Может, не стоит? Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов
Комментарии
Google_104488301209198463433 Украину накрыла новая волна геноцида
Аухат Ситдиков Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Виктор Гольдмахер Спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытке повлиять на Нобелевский комитет
Виктор Гольдмахер Calexit: При Трампе Калифорния наконец покинет США?
анюта морозова Хранить и помнить
Михаил Храмов Саудовская Аравия: христианству - бой
Серёга RU У Исаакия собралось 2 тысячи противников передачи храма РПЦ
vkontakte_17295108 Хранить и помнить
Виктор Сел Сладкая месть: Порошенко оставил Россию без "Рошена"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?