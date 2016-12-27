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Источник Правда.Ру

Война в Молдавии началась с "войны флагов"

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Депутаты парламента Молдавии от прорумынской праворадикальной Либеральной партии 26 декабря повторно водрузили флаг на здание резиденции президента страны, откуда он был снят в минувшие выходные по распоряжению нового главы государства Игоря Додона.

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К чему приведет данная "война флагов", Pravda.Ru рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

— Что означает эта "война флагов"? К чему она приведет?

— В первую очередь, это говорит о том, что молдавское общество, политические элиты Молдавии разделены на два лагеря. Игорь Додон, который победил на прошедших выборах президента Молдавии, решил сменить стратегический курс своей страны. Дело в том, что на протяжении последних семи лет, с 2009 года, Молдавия целенаправленно шла по направлению к Европейскому союзу и делала все для того, чтобы как можно скорее интегрироваться в европейские институты.

Что из этого вышло? К сожалению, Молдавия как была, так и остается одной их самых бедных стран Европы, у которой нет абсолютно никаких перспектив. Молдавия подписала договор о Евроассоциации. Молдавские продукты в целом не востребованы в Европе, главным рынком сбыта для Молдавии всегда была Россия. Но Россия свои рынки закрыла, чтобы не допустить к себе через Молдавию европейские товары. Из-за этого экономическая ситуация в Молдавии стала еще хуже. Игорь Додон намерен восстановить стратегическое партнерство с РФ в первую очередь в экономической сфере. Это было и в его предвыборной программе.

То есть решение убрать флаг Евросоюза с администрации президента Молдавии является очередным сигналом того, что он целенаправленно намерен отстаивать интересы Молдавии и продолжать отношения с Европой, но ни в коем случае не в ущерб национальным интересам Молдавии, что делалось представителями либеральных сил на протяжении последних семи лет.

Игорь Додон показывает, что его предвыборная риторика будет полностью соответствовать реальным шагам на посту президента страны. Что касается действий прорумынских, проевропейских сил, то они выступают не просто за интеграцию Молдавии в ЕС, а за вхождение Молдавии в состав Румынии. Это так называемые "унионисты". Они хотят лишить Молдавию политического суверенитета, политической субъектности, и в этом смысле Игорь Додон является их главным оппонентом. Флаг не более чем сигнал, который показывает намерения избранного президента Молдавии. Надеюсь, что он воплотит их в реальной жизни.

— Какова роль в Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка, который возглавил правящую Демократическую партию и считается фактическим руководителем Молдавии?

— Политическая система Молдавии заточена под парламент, и основные внешнеполитические и внутриполитические решения принимает молдавский парламент. Сейчас он контролируется либеральными силами, коалицией либеральных прозападных сил. И, собственно, Владимир Плахотнюк — это человек, который действительно является одним из главных оппонентов Игоря Додона. Он неоднократно говорил о том, что не допустит победы Додона, а если победа состоится, то сделает все, чтобы Додон не смог ничего предпринять.

Владимир Плахотнюк обладает очень мощными административными и медийными ресурсами. Поэтому, конечно, сейчас Игорь Додон имеет оппозицию в лице парламента. Но при роспуске парламента и назначении новых выборов существует большая вероятность того, что так называемые патриотические силы Молдавии (не прозападные, не либеральные, не прорумынские, а именно патриотические силы Молдавии, куда входит, в том числе, Партия социалистов Игоря Додона) имеют шанс на то, чтобы получить большинство в парламенте и, соответственно, начать реализацию тех предвыборных лозунгов, которые Игорь Додон озвучил в своей предвыборной кампании.

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Темы Молдавия Игорь Додон Никита Данюк флаг Евросоюза Владимир Плахотнюк
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