Глава Молдавии отправил в отставку министра обороны и убрал флаг ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон, инаугурация которого состоялась 23 декабря, подписал указ об отставке главы министерства обороны страны Анатолия Шалару.

Игорь Додон. Фото: АР

"Несколько минут назад подписал указ об отставке с поста министра обороны Шалару", — написал Додон на своей странице в Facebook, добавив в публикацию изображение указа.

Отметим, Анатолий Шалару известен своей антироссийской позицией, именно он собирался создать "музей советской оккупации".

Прошлое руководство Молдавии ранее подписало документ о создании в Кишиневе офиса НАТО. Игорь Додон, который тогда еще не вступил в должность президента, заявил, что не допустит вхождения его страны в Военно-политический блок.

Pravda.Ru писала, что со здания администрации президента Молдавии сейчас также снят флаг Евросоюза.

Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон одержал победу во втором туре президентских выборов. Додон получил 52,57% голосов. Такой результат явственно показал, что большинство граждан Молдавии разочаровались в европейской мечте. Риторика других кандидатов, хоть и была привлекательна на первый взгляд, но по факту сильно похожа на обыкновенный обман и популизм.

Ранее Игорь Додон признал Крым частью Российской Федерации. Об этом он сказал в эфире канала RTR Moldova во время совместной встречи с кандидатом в президенты от Демократической партии Марианом Лупу накануне выборов, которые состоятся 30 октября.

Отвечая на вопрос ведущего, кому принадлежит Крым, Додон утвердительно заявил, что Российской Федерации. Ведущий хотел уточнить: "То есть, в вашем понимании…". Однако Дондон, как отрезал: "Я уже ответил".

По словам молдавского экономиста, члена Народной социалистической партии Молдавии Генадие Додита, победа Додона закономерна.

"Республика желает жить в мире, добрососедстве со всеми странами. И также с Европой и Россией. Потому что опыт социалистического развития, который присущ всем нам, бывшим республикам СССР, это неотъемлемый опыт, и его надо просто учитывать, и нужно использовать в повседневной жизни. Если мы хотим что-то изменить, мы должны все изменить вместе со всеми нашими народами, которые были ранее в одной стране. И, конечно, Игорь Додон будет способствовать этому.

Насколько я знаю лично Игоря Додона, я думаю, он поспособствует, чтобы российские миротворческие силы были сохранены на территории Республики Молдова, и этот процесс должен быть правильным образом дипломатически оформлен. В дальнейшем, я думаю, наша страна должна просто-напросто осознать и сделать все возможное, чтобы ее территория была единой", — рассказал ранее Pravda. Ru эксперт.

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