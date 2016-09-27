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Источник Правда.Ру

Социалисты Молдавии требуют отставки правительства

Мир » Бывший СССР » Молдавия

27 сентября депутаты оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова заблокировали трибуну парламента, где обсуждалось решение правительства принять ряд законов, которые необходимы для заключения нового соглашения с МВФ в октябре.

Социалисты Молдавии требуют отставки правительства
Фото: socialistii.md

Как сообщает ТАСС, социалисты окружили трибуну, держа плакаты с лозунгами "Верните украденный миллиард", "Воров — в тюрьму". Из-за этого спикер парламента Андриан Канду прервал заседание.

"Мы зарегистрируем в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству. Посмотрим, как отреагируют на это другие оппозиционеры — либерал-демократы и коммунисты", — заявил журналистам лидер социалистов Игорь Додон, партия которого имеет крупнейшую фракцию в парламенте. Он добавил, что отставка правительства позволит отклонить губительные для экономики Молдавии законы.

Напомним, 26 сентября правительство Молдавии для заключения соглашения с МВФ взяло на себя ответственность за пакет из семи законов. В их числе: решение о возложении на государство обязанности компенсировать похищенные из банковской системы сотни миллионов долларов, поправки в государственный бюджет и другие финансовые документы. Они будут приняты без утверждения парламентом, если по истечении 72 часов с момента представления проектов законодательный орган не выразит вотум недоверия правительству.

Ранее МВФ одобрил выделение Украине транша в один миллиард долларов. Как написал в статье автор Правды.Ру Юрий Носовский, кредиты МВФ в первую очередь служат цели "вывоза капитала", то есть вывода прибылей западного бизнеса от выжимания последних соков из украинского рынка, а не мифическим "западным инвестициям".

"МВФ видит источники украинского "экономического роста" исключительно в "затягивании поясов". И движение в "единую Европу", и выполнение всех рекомендаций западных патронов поставили украинскую экономику на край пропасти, доведя ее до убытков, исчисляемых десятками миллиардов долларов. МВФ и прочие подобные "конторы", давая в компенсацию сущие "крохи" в кредит, мало того, что делают вид, что оказывают Киеву какое-то благодеяние, но и продолжают диктовать ему "радикальные рыночные реформы", которые лишь усугубляют и без того плачевную ситуацию", — пишет автор статьи.

Таким образом, пресловутый миллиардный транш от учреждения госпожи Лаггард — всего лишь очередная "доза" для "подсевшего на иглу" МВФ официального Киева, позволяющая хоть на мгновение уменьшить остроту неизбежной "ломки".

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Темы МВФ транш Молдавия
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