Лидеры Молдавии и Приднестровья встретились впервые за восемь лет

Президент Молдавии Игорь Додон и глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский провели сегодня, 4 января, первую официальную встречу в городе Бендеры.

"Наша обязанность — добиться разрешения конкретных проблем людей с двух берегов Днестра, сделать все возможное, чтобы они ощутили улучшение своего благосостояния. Конечно, есть сложные вопросы, разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан", — приводит слова Додона ТАСС, ссылаясь на пресс-службу президента непризнанной республики, на территории которой прошли переговоры.

Игорь Додон также отметил, что впервые с 2008 года молдавский президент посещает непризнанное Приднестровье, у сторон накопилось много вопросов. Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем состоится новая встреча, на которой речь пойдет о конкретных решениях и сроках их реализации.

"Мы должны создать условия, чтобы люди не были заложниками политики, чтобы принимаемые решения были во благо людей. Мы должны уважать приднестровский народ и молдавский народ и находить компромисс в любом случае", — сказал, в свою очередь, Вадим Красносельский. По его словам, на встрече обсуждались вопросы свободы перемещения граждан, железнодорожного сообщения, связи и признания документов, вопросы же политического статуса Приднестровья не обсуждались.

"Если говорить о той программе, с которой шел Красносельский на выборы, то, конечно, попытки вернуть ПМР в Молдавию абсолютно не укладывается в рамки его лозунгов и его предвыборных обещаний. Он говорил, что именно Россия — это настоящее будущее Приднестровья. Если человек считает стратегической целью, как и Шевчук, вхождение Приднестровья в состав России, это никак не совместимо с созданием федерации с Молдавией.

С другой стороны, если говорить о молдавской стороне, несмотря на победу Додона, Молдавия — это все-таки парламентская республика, далеко не все там зависит от президента. Учитывая, какие политические силы преобладают в Молдавии, ни о каком движении к федерализации, пусть даже и ценой восстановления контроля над Приднестровьем, говорить не приходится.

Потому что в таком случае совершенно очевидно, что особый статус Приднестровья и Гагаузии заблокирует всякие потуги в сторону евроинтеграции. Ведь они выступают категорически против западного вектора. Поэтому я в обозримой перспективе не вижу никаких шансов на то, что будет движение в сторону федерализации Молдавии", — рассказал ранее Pravda.Ru Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС.

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