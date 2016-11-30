Латвия разочарована: Китай оказался плохой заменой России

Латвийская транзитная отрасль снова переживает непростые времена. Уменьшение объема российских грузов и, как следствие, уменьшение налоговых сборов и занятости может негативно повлиять на всю экономику страны. Есть мнение, что уход российских грузов компенсирует транзит китайских товаров, но, к сожалению, такие разговоры редко подкреплены цифрами, говорится в статье латвийского издания Delfi, перевод которой опубликован на сайте Иносми.

Более 99 процентов китайского экспорта в Европу идет по морю. В прошлом году таким образом было перевезено более 10 миллионов контейнеров с продукцией на общую сумму в 350 миллиардов евро. Для сравнения: по железной дороге из Китая в Европу в прошлом году пришло всего порядка 50 тысяч контейнеров. Это капля в море для Китая. И даже для латвийской транзитной отрасли это немного — в 2015 году компании только Рижского порта перевалили 355 тысяч контейнеров.

Журналист отмечает, что географическое положение позволяет привлекать в латвийские порты грузы в Скандинавию. Но на данный момент страна может рассчитывать в лучшем случае на 5% или 2 тысячи 500 контейнеров, ежегодно. Китайская инициатива "Новый шелковый путь", по развитию, в том числе железнодорожных перевозок из Азии в Европу, направлена на уменьшение транспортных расценок путем увеличения эффективности перевозок и их объема. Вместо того чтобы делать крюк на восток, грузы потенциально могут идти напрямую в Европу, через Россию и Казахстан. У железной дороги есть и преимущество в скорости. Корабли из Китая доходят до портов Старого Света в среднем за 30 — 40 дней, а поезда идут только 10 — 12 дней. Недавно в Риге прошел саммит 1+16, на котором обсуждались вопросы китайского транзита и ко времени которого из Китая пришел грузовой поезд на 42 контейнера. Часть из них переправили на кораблях в Швецию. Пока это все, что Латвия смогла получить от "Нового шелкового пути". На данный момент реальные китайские инвестиции, в отличие от планов и проектов, видели немногие. Автор резюмирует: ясно, что количество китайских грузов в Латвии в ближайшем будущем не станет существенным.

Как писала Правда. Ру, глава Латвии Раймондс Вейонис недавно заявил, что у страны фактически нет собственной экономики, потому что она сильно зависит от финансирования Евросоюза. Он объяснил, схему, по которой сейчас работает экономика страны. По его словам, как только происходит задержка освоения фондов ЕС, сразу же падает ВВП. "Это означает, что на самом деле своей экономики у нас нет", — резюмировал латвийский лидер.

Между тем эксперты считают, что через два-три года странам Прибалтики может грозить катастрофа. Там падает производство, существуют трудности с экспортом из-за антироссийских санкций, проблемы с демографией, которая не улучшилась после развала Советского союза. Сюда может добавиться падение доходов от морских портов, если Россия, как объявляла раньше, прекратит через них экспорт нефтепродуктов.

По словам экспертов, Латвия уже потеряла 20 процентов грузооборота по железным дорогам. В ближайшее время потеряет еще до 10 миллионов тонн груза. Также к 2020 году завершается помощь Евросоюза в рамках политики выравнивания.

В итоге потери бюджета страны могут составить до трети его объема. Это станет катастрофой в первую очередь для социальной сферы. Решение проблемы кроется в смягчении или отмене антироссийских санкций, уверены эксперты.

Кстати, в Латвии подсчитали, что никакой помощи от СССР никогда не было, наоборот, разница между построенным Союзом и вывезенным из страны составляла миллиарды рублей и расходовалась за пределами территории Латвии. Но специалисты считают, что таким образом страна просто прикрывает собственные неудачи. Читайте подробнее в материале: "Плохим СССР" Прибалтика прикрывает свои неудачи.

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