"Плохим СССР" Прибалтика прикрывает свои неудачи

В Латвии подсчитали, что никакой помощи от СССР никогда не было, наоборот, разница между построенным Союзом и вывезенным из страны составляла миллиарды рублей и расходовалась за пределами территории Латвии.

Как сообщается в статье историка, ректора Видземской высшей школы Гатиса Круминьша, вся прибыль, полученная народным хозяйством ЛССР, остававшаяся после покрытия расходов оккупационной армии, забиралась для реализации других целей СССР за пределами Латвии. Автор считает, что в Латвии практически реализовывалась колониальная политика: территория и жители жестоко эксплуатировались, строились производственные объекты, обеспечивавшие владельца колонии — СССР — не только продукцией, но и всей прибылью от этой продукции.

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор портала RuBaltic.Ru, руководитель дирекции балтийских стран политологического центра "Север-Юг" Сергей Рекеда.

— Как вы прокомментируете такие расчеты вашего коллеги?

— Новость для латвийской политики, в общем, не новая. Подобные фантастические вещи они говорят на протяжении последних лет тридцати, начиная с перестроечных годов, конца 80-х. Могу посоветовать обратиться политикам к архивным данным, которые стали наконец появляться в последнее время. Например, вышел прекрасный многостраничный сборник под редакцией Елены Юрьевны Зубковой, который полностью опирается на архивные источники по организации экономического взаимодействия между центром — Москвой — и прибалтийскими республиками в период Хрущева. Там есть цифры, схемы, которые объясняют, что Прибалтика для союзного центра была определенным таким инвестиционным проектом, куда вкладывались средства для развития высокотехнологических предприятий.

То есть в Прибалтике, по сути, заканчивалась производственная цепочка, которая начиналась с сырья других регионов. Там находились самые передовые технологии, производилась продукция с высокой добавочной стоимостью, и, соответственно, вкладывались туда довольно существенные средства. Да и уровень жизни там, как известно, был гораздо выше, чем в других республиках Советского Союза. Это тоже, в общем-то, данные открытые.

Можно даже посмотреть на такие бытовые вещи, как средняя площадь жилья, которая была в прибалтийских республиках и в других советских республиках. Поэтому все эти старые и скучные заявления со стороны Латвии, давно всем набившие оскомину, не имеют под собой никакого фактического реального подтверждения.

— На что нацелены эти нападки на СССР?

— Это постоянная попытка хотя бы на словах показать, что в постсоветские годы в Прибалтике идет какое-то развитие, что есть какие-то достижения. Отметим, что Прибалтика выходила из СССР под лозунгами возвращения в Европу и достижения уровня скандинавских стран, уровня Швеции, допустим, и Финляндии. Но в последние 25 лет разрыв по экономическим показателям, по уровню жизни между прибалтийскими тремя республиками и той же Финляндией или Швецией только вырос, как ни странно. Поэтому эта цель оказалась не выполнена.

Относительного того, насколько Прибалтика стала частью Европы, в общем-то, тоже вопрос спорный и риторический. Если вспомнить карикатуры в британской прессе на дешевую рабочую силу из Литвы, которая запакована была в лоток для замороженной курицы, и вообще восприятие той же Британией прибалтийских гастарбайтеров, — довольно комичное восприятие. То есть прибалтийские республики на равных не воспринимаются в Европейском союзе, в кругу западных стран. Соответственно, это тоже остается невыполненной задачей.

В итоге, элиты этих республик опять и опять, спустя уже 25 лет, обращают внимание на какие-то недостатки советского строя, пытаются сформировать образ того, что они все-таки куда-то движутся и какие-то результаты есть, хотя, по сути, серьезных результатов нет.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня