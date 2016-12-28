Маккейн рассказал эстонцам, как он и НАТО защитят их от России

Сенатор-республиканец Джон Маккейн выступая в Эстонии заявил, что "лучший способ предотвратить дурное поведение России — с помощью надёжной, сильной армии и сильного НАТО". Как сообщает NBC, политик также заверил эстонцев, что при Трампе отношения США и НАТО останутся прежними.

Джон Маккейн. Фото: АР

По словам республиканца, США не проявят нерешительности в вопросах обеспечения безопасности стран Прибалтики, и при избранном президенте Дональде Трампе отношения Америки с Эстонией и с НАТО "останутся прежними".

"Присутствие американских войск здесь, в Эстонии, — это сигнал о том, что мы верим в то же, во что верил и Рональд Рейган: в мир посредством силы. Лучший способ предотвратить дурное поведение России — с помощью надёжной, сильной армии и сильного НАТО", — заявил Джон Маккейн.

Во время своего визита в Прибалтику Маккейн вместе со своим коллегой по партии Линдси Грэмом заверил власти стран в том, что США при любом президенте будут решительно реагировать на действия России. Также по словам сенатора, антироссийские санкции вряд ли будут сняты.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Эстонии еженедельно проводятся тренировки добровольцев для создания народного ополчения на случай ввода оккупационной армии.

Как пишет The New York Times, Союз обороны страны проводит мероприятия в выходные в городе Ярвамаа. Добровольцев учат обращаться с автоматом, тушить пожары, использовать лошадей для перевозки раненых, отличать российскую бронетехнику и прятаться в лесу от армии противника.

Как сообщила одна из участниц Вивика Барнабас, более 25 тысяч людей регулярно проходят такую подготовку. Издание отмечает, что "в обычной войне с Россией" у Эстонии с населением в 1,3 миллиона человек и регулярной армией численностью 6 тысяч не было бы шанса.

Также известно, что власти Эстонии дополнят программу гражданской обороны, разработанную на случай природных или техногенных кризисов, планом действий на случай войны. По словам руководителя группы по защите населения, созданной министерством внутренних дел и государственной канцелярией Марго Клаос, "хорошая подготовка населения может предотвратить нападения".

Как сообщил он газете Eesti Paevaleht, повышение осведомленности людей, тренировка их навыков и готовности к возможным кризисным ситуациям являются главной целью защиты гражданского населения.

Правительство Эстонии также разрабатывает программы по подготовке людей, местных самоуправлений и государственных учреждений в случае, если прекратится подача электроэнергии и будет прервана связь. Чиновники готовят рекомендации о том, какие запасы и на какой срок должны быть в каждой семье и в каждом доме на случай кризисных ситуаций.

"Не стоит питать иллюзий по поводу того, что Трамп удобный кандидат. Кардинальных изменений, и в целом, стратегии в отношении России, и изменение позиции США по поводу сирийского вопроса, и украинского кризиса, в ближайшее время ждать точно не стоит. Это не будет радикальным разворотом, это будет просто изменение определенных шагов, изменения тренда. С точки зрения, глобальной стратегии, я считаю, что глобально ничего не изменится", — рассказал ранее Pravda. Ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

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