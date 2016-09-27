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Источник Правда.Ру

Кризис эстонской пропаганды: Правительство не знает, кого слушать

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

24 сентября в Таллине прошло голосование коллегии выборщиков, которое закончилось ничем. Коллегия выборщиков не выбрала президента, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил, чтобы парламент собрался на экстренное заседание по выборам нового главы государства 3 октября.

Кризис эстонской пропаганды: правительство не знает кого слушать
Фото: АР

"Cитуация не просто скандальная, а возмутительная. Большое количество русского населения лишили возможности выбирать. Но этого мало, эстонцы и сами не смогли реализовать свое право избрать президента", — рассказал Правде.Ру правозащитник, советник исполнительного директора Российского военно-исторического общества(РВИО) Дмитрий Линтер.

Эксперт Pravda.Ru пояснил, что в Эстонии действует двухуровневая система непрямых выборов президента: сначала его пытается избрать парламент (Рийгикогу), но если никому из кандидатов не удастся набрать нужное число голосов, то выборы продолжаются в коллегии выборщиков, образуемой из депутатов Рийгикогу и представителей местных самоуправлений. На этот раз парламент три раза голосовал, но 67 голосов не удалось никому набрать. В коллегии выборщиков выборы проводятся в два тура. Кандидатами автоматически становятся двое участников выборов, победивших в третьем туре голосования в Рийгикогу. Кроме того, группа выборщиков числом не менее 21 также может выдвинуть своего кандидата. Для победы кандидату достаточно получить большинство голосов. Но и здесь президент не был избран. И теперь процедура опять возвращается в парламент.

"Мало того, что все выборы непрямые, различные элитные договоренности и махинации с голосами, говорят о том, что этот институт мертв. Сейчас в Эстонии скандал не только из-за бессилия системы, но и по гендерному вопросу, мол, мало женщин было в коллегии выборщиков. На самом деле скандал в другом, в том, что при численности русскоязычного населения в 30%, в коллегии выборщиков было всего 5% русских. И эти 5% вдоль и поперек проверены спецслужбами, это были абсолютно лояльные люди. Плюс ко всему прочему, во время всей процедуры, так называемого, тайного голосования, присутствовал посол США в Эстонии. Демократия по-американски - это возможность манипулировать общественным мнением, сознанием, для того, чтобы выбрать тех кандидатов, которые были необходимы", — считает Дмитрий Линтер.

По мнению эксперта, эстонская элита не может договориться, потому что "есть определенный кризис управляемости в ситуации пропагандируемого конфликта с Россией, которая никак в него не втягивается". Такая ситуация вносит сумятицу и неопределенность, хотя президент в Эстонии — это фигура представительская, он визирует законы, но у него есть возможность выдвигать премьер-министра. Нынешняя Эстония не является правоприемницей Эстонии 1918-1940 годов, какой себя называет, сказал Линтер, потому что тогда были равные избирательные права, а сегодня цель — нейтрализовать влияние, так называемого, русского фактора, чтобы русское население не могло влиять на выборы президента.

Теперь ситуация вернется в парламент, заметил эксперт. По его мнению наибольшие шансы у кандидатов от правящей партии. "Правящая Партия Реформы имеет две кандидатуры. Первая — Сийм Каллас, который известен тем, что он возглавлял комиссию в Европарламенте, а так же финансовым скандалом, когда в переходный период пропало 10 миллионов рублей. Марина Кальюранд — это дочка СС-совца, которая говорит, что она русская, но это не так. Она известна тем что назвала Дмитрия Ганина, убитого российского гражданина в 2007 году во время сноса Бронзового солдата, мародером. В принципе, один — жулик, вторая — нацистка и русофобка", — сказал Дмитрий Линтер.

Проблема заключается в том, что Партия даже внутри себя не может договориться. Она выдвинула для голосования в коллегию выборщиков обе кандидатуры. "Возможно, что эта карусель будет продолжена и Эстония долгое время будет без президента. Это ставит под сомнение легальность или легитимность сегодняшней власти. Но, даже если президента изберут, то с нашей точки зрения он не легитимен, потому что не имеет прямого мандата людей, а выбран группой людей, отобранных спецслужбами, отобранных эстонскими элитными, американскими группами. Надо ли говорить, что эстонская государственность это просто лимитрофное образование, созданное для того, чтобы постоянно травмировать границу ЕС и России, создавать напряжение, которое есть на сегодняшний момент", — считает правозащитник Дмитрий Линтер.

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Темы выборы Эстония
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