В литовском баре разборки "из-за Путина" закончились убийством и резней

Молодому человеку, заявившему в одном из литовских баров, что ему "нравится Путин", пригрозили расправой и выполнили свою угрозу с лихвой.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Я сказал, что мне нравится Путин, они стали мне угрожать, сказали, что за такие разговоры могу по голове получить — особенно агрессивно настроены были двое молодых людей: один — в очках, а другой говорил с акцентом — дзукийским или сувалькийским", — сказал в среду в Вильнюсском окружном суде вильнюсец Миндаугас Шулинскас. Его и еще одного мужчину избили в баре в ту ночь, когда был убит композитор Томас Добровольскис.

Молодой человек рассказал, что сидел в баре с девушкой, когда за соседним столиком стали выкрикивать ругательства в адрес Владимира Путина. Он решил поинтересоваться, почему оскорбляют российского лидера, передает Delfi.

"Меня спросили, как меня зовут, я ответил — Миндаугас, а они мне в ответ — русское ругательство и имя, сказали, давай сюда свою голову, мы тебя побьем. Они продолжали оскорблять меня, поэтому я сказал, если хотите, пойдем на улицу, поговорим один на один".

Однако конфликт, казалось, сошел на нет. Но когда Шулинскас вышел на улицу, он увидел у дверей лежащего в луже крови Добровольскиса, а с другой стороны — своего избитого друга Андрюса Караьюнаса. Позже выяснилось, что Томас Добровольскис был мертв. Он получил несовместимые с жизнью травмы — ему ткнули зонтом в глаз, мужчина скончался в больнице.

Шулинскас же рассказал, что через неделю после событий в баре на него напали неизвестные: "Через неделю на меня напали скинхеды, стали толкать, сказали — ты за Путина, и избили меня".

В убийстве Добровольскиса обвиняют 25-летнего консультанта по юридическим вопросам Скирмантаса Янкаускаса, 23-летнего Каролиса Поцюнаса и 27-летнего Аудрюса Шалну.

Если вспомнить, что постоянно говорят о России литовские власти, такая реакция жителей становится ясной. Так, недавно сейм Литвы одобрил стратегию национальной безопасности, где говорится, что Россия представляет военную угрозу для Литвы и других стран НАТО. В голосовании участвовали 106 депутатов, все они высказались за обновленную стратегию. Как сообщает DW, на первом месте располагается конвенциональная военная угроза, которую представляет "подготовка и воля Российской Федерации к использованию военной силы для достижения своих целей".

Как ранее сообщала Правда.Ру, в начале января бойцы Союза стрелков Литвы проводили учения на случай "оккупации" со стороны России. На учениях стрелки отрабатывали "засаду", отмечает журналист издания Том Парфитт, побывавший на мероприятиях по приглашению литовской стороны. Добровольцы готовятся к партизанской борьбе, опасаясь роста напряжения, которое может быть связано с наращиванием военного потенциала стран Запада и России в Восточной Европе.

Даже любовь жителей Литвы к алкоголю списали на Россию. Злоупотреблять алкоголем в Литве стали при царской России и во время оккупации СССР. Такое заявление сделал профессор факультета коммуникации университета им. Витаутаса Великого Римвидас Лаужикас.

— Всегда, когда Россия оккупировала Литву, распространение алкоголя возрастало. Водка всегда была государственной политикой и средством пополнения госказны. С одной стороны спившиеся люди склонны со всем смириться, ими легко управлять, с другой — не секрет, что в России всегда была монополия на алкоголь и она несет большой доход в бюджет, — сказал Лаужикас.

Напомним, ранее в Кремле объяснили, откуда растут ноги у русофобии в Прибалтике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением вице-президента США Джо Байдена о том, что Москва стремится силой навязать свои интересы маленьким слабым государствам.

"Мы не согласны с таким заявлением. Россия никогда никого не запугивала. Она всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером. Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы. Мы также заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами, и мы искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне", — сказал Песков.

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