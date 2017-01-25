Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В литовском баре разборки "из-за Путина" закончились убийством и резней

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Молодому человеку, заявившему в одном из литовских баров, что ему "нравится Путин", пригрозили расправой и выполнили свою угрозу с лихвой.

358700.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Я сказал, что мне нравится Путин, они стали мне угрожать, сказали, что за такие разговоры могу по голове получить — особенно агрессивно настроены были двое молодых людей: один — в очках, а другой говорил с акцентом — дзукийским или сувалькийским", — сказал в среду в Вильнюсском окружном суде вильнюсец Миндаугас Шулинскас. Его и еще одного мужчину избили в баре в ту ночь, когда был убит композитор Томас Добровольскис.

Молодой человек рассказал, что сидел в баре с девушкой, когда за соседним столиком стали выкрикивать ругательства в адрес Владимира Путина. Он решил поинтересоваться, почему оскорбляют российского лидера, передает Delfi.

"Меня спросили, как меня зовут, я ответил — Миндаугас, а они мне в ответ — русское ругательство и имя, сказали, давай сюда свою голову, мы тебя побьем. Они продолжали оскорблять меня, поэтому я сказал, если хотите, пойдем на улицу, поговорим один на один".

Однако конфликт, казалось, сошел на нет. Но когда Шулинскас вышел на улицу, он увидел у дверей лежащего в луже крови Добровольскиса, а с другой стороны — своего избитого друга Андрюса Караьюнаса. Позже выяснилось, что Томас Добровольскис был мертв. Он получил несовместимые с жизнью травмы — ему ткнули зонтом в глаз, мужчина скончался в больнице.

Шулинскас же рассказал, что через неделю после событий в баре на него напали неизвестные: "Через неделю на меня напали скинхеды, стали толкать, сказали — ты за Путина, и избили меня".

В убийстве Добровольскиса обвиняют 25-летнего консультанта по юридическим вопросам Скирмантаса Янкаускаса, 23-летнего Каролиса Поцюнаса и 27-летнего Аудрюса Шалну.

Если вспомнить, что постоянно говорят о России литовские власти, такая реакция жителей становится ясной. Так, недавно сейм Литвы одобрил стратегию национальной безопасности, где говорится, что Россия представляет военную угрозу для Литвы и других стран НАТО. В голосовании участвовали 106 депутатов, все они высказались за обновленную стратегию. Как сообщает DW, на первом месте располагается конвенциональная военная угроза, которую представляет "подготовка и воля Российской Федерации к использованию военной силы для достижения своих целей".

Как ранее сообщала Правда.Ру, в начале января бойцы Союза стрелков Литвы проводили учения на случай "оккупации" со стороны России. На учениях стрелки отрабатывали "засаду", отмечает журналист издания Том Парфитт, побывавший на мероприятиях по приглашению литовской стороны. Добровольцы готовятся к партизанской борьбе, опасаясь роста напряжения, которое может быть связано с наращиванием военного потенциала стран Запада и России в Восточной Европе.

Даже любовь жителей Литвы к алкоголю списали на Россию. Злоупотреблять алкоголем в Литве стали при царской России и во время оккупации СССР. Такое заявление сделал профессор факультета коммуникации университета им. Витаутаса Великого Римвидас Лаужикас.

— Всегда, когда Россия оккупировала Литву, распространение алкоголя возрастало. Водка всегда была государственной политикой и средством пополнения госказны. С одной стороны спившиеся люди склонны со всем смириться, ими легко управлять, с другой — не секрет, что в России всегда была монополия на алкоголь и она несет большой доход в бюджет, — сказал Лаужикас.

Напомним, ранее в Кремле объяснили, откуда растут ноги у русофобии в Прибалтике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением вице-президента США Джо Байдена о том, что Москва стремится силой навязать свои интересы маленьким слабым государствам.

"Мы не согласны с таким заявлением. Россия никогда никого не запугивала. Она всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером. Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы. Мы также заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами, и мы искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне", — сказал Песков.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

 

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Литва начала "войну" с Россией
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Слоеный салат с черносливом
Рецепты
Слоеный салат с черносливом
Яблоки способствуют долголетию
Здоровье
Яблоки способствуют долголетию
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Быстрое чтение проложит путь к миллиардам
Производство
Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП
Советское наследие
Не знаешь истории — готовься к войне
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Ольга Таболина Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП Ольга Таболина Саид Гафуров Не знаешь истории — готовься к войне Саид Гафуров Любовь Степушова Сербия ведет двойную игру? Любовь Степушова
Комментарии
o polyhronov Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В США назвали старушек за 70 лучшими любовницами
Сергей Емельянов Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Новосельцев Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) "Ай, Моська!": Экс-президент Латвии оскорбила лидеров России и США
Zbyněk Machálek Не знаешь истории — готовься к войне
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В литовском баре разборки "из-за Путина" закончились убийством и резней
Валерий Онистратенко(Google) Как величали советских правителей
Сергей Малмыгин Вооруженные заемщики станут сюрпризом для коллекторов-вышибал
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?