"Ай, Моська!": Экс-президент Латвии оскорбила лидеров России и США

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала новоизбранного главу США Дональда Трампа, заявив, что он "превзошел своего друга Путина".

"Будет интересно смотреть, как встретятся два этих альфа-самца или петуха. Теперь в джунглях встретятся две гориллы. Будет интересно", — заявила Вике-Фрейберга.

Она не забыла упомянуть, что вообще не считает Трампа честно победившим президентом. Вике-Фрейберга предупредила, что нередки случаи, когда правительство может полностью "слить государство", передает Delfi.

"Попало" Трампу от экс-главы Литвы и за его "оскорбительную" инаугурационную речь. По ее мнению, новый глава США "оскорблял бывших президентов Америки, сенаторов, конгрессменов, бывших сотрудников администрации". Ни одна инаугурационная речь еще не была столь разделяющей общество, как речь Трампа, уверена Вике-Фрейберга.

Напомним, ранее в Кремле объяснили, откуда растут ноги у русофобии в Прибалтике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением вице-президента США Джо Байдена о том, что Москва стремится силой навязать свои интересы маленьким слабым государствам.

"Мы не согласны с таким заявлением. Россия никогда никого не запугивала. Она всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером. Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы. Мы также заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами, и мы искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне", — сказал Песков.

К слову, Трампа с Путиным недавно сравнили и российские либералы. Правда.Ру сообщала об этом.

"Намеренно смешивая мнимые и реальные проблемы Америки, Трамп пытается выставить богатейшую страну мира бедной, полуразрушенной, заваленной ржавым хламом, с народом, который не может получить качественное образование и медицинскую помощь, — заявил председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов. — Основной упор в риторике Трамп делает на повышении благосостояния народа, ведь люди всегда думают, что должны жить лучше, и он обещает им это".

Касьянов добавляет, что "похожим образом завоевывал поддержку народа Путин, когда россияне поверили, что именно он возвращает им национальную гордость и заставляет мир уважать Россию.

О том, почему российских либералов так пугает президент США, читайте в материале Правды.Ру.

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