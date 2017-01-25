Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Ай, Моська!": Экс-президент Латвии оскорбила лидеров России и США

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

 

358698.jpeg

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала новоизбранного главу США Дональда Трампа, заявив, что он "превзошел своего друга Путина".

"Будет интересно смотреть, как встретятся два этих альфа-самца или петуха. Теперь в джунглях встретятся две гориллы. Будет интересно", — заявила Вике-Фрейберга.

Она не забыла упомянуть, что вообще не считает Трампа честно победившим президентом. Вике-Фрейберга предупредила, что нередки случаи, когда правительство может полностью "слить государство", передает Delfi.

"Попало" Трампу от экс-главы Литвы и за его "оскорбительную" инаугурационную речь. По ее мнению, новый глава США "оскорблял бывших президентов Америки, сенаторов, конгрессменов, бывших сотрудников администрации". Ни одна инаугурационная речь еще не была столь разделяющей общество, как речь Трампа, уверена Вике-Фрейберга.

Напомним, ранее в Кремле объяснили, откуда растут ноги у русофобии в Прибалтике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением вице-президента США Джо Байдена о том, что Москва стремится силой навязать свои интересы маленьким слабым государствам.

"Мы не согласны с таким заявлением. Россия никогда никого не запугивала. Она всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером. Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы. Мы также заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами, и мы искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне", — сказал Песков.

К слову, Трампа с Путиным недавно сравнили и российские либералы. Правда.Ру сообщала об этом.

"Намеренно смешивая мнимые и реальные проблемы Америки, Трамп пытается выставить богатейшую страну мира бедной, полуразрушенной, заваленной ржавым хламом, с народом, который не может получить качественное образование и медицинскую помощь, — заявил председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов. — Основной упор в риторике Трамп делает на повышении благосостояния народа, ведь люди всегда думают, что должны жить лучше, и он обещает им это".

Касьянов добавляет, что "похожим образом завоевывал поддержку народа Путин, когда россияне поверили, что именно он возвращает им национальную гордость и заставляет мир уважать Россию.

О том, почему российских либералов так пугает президент США, читайте в материале Правды.Ру.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

 

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


"Латвия — воплощение фашизма"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Слоеный салат с черносливом
Рецепты
Слоеный салат с черносливом
Яблоки способствуют долголетию
Здоровье
Яблоки способствуют долголетию
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Быстрое чтение проложит путь к миллиардам
Производство
Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП
Советское наследие
Не знаешь истории — готовься к войне
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Ольга Таболина Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП Ольга Таболина Саид Гафуров Не знаешь истории — готовься к войне Саид Гафуров Любовь Степушова Сербия ведет двойную игру? Любовь Степушова
Комментарии
o polyhronov Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В США назвали старушек за 70 лучшими любовницами
Сергей Емельянов Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Новосельцев Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) "Ай, Моська!": Экс-президент Латвии оскорбила лидеров России и США
Zbyněk Machálek Не знаешь истории — готовься к войне
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В литовском баре разборки "из-за Путина" закончились убийством и резней
Валерий Онистратенко(Google) Как величали советских правителей
Сергей Малмыгин Вооруженные заемщики станут сюрпризом для коллекторов-вышибал
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?