Власти Литвы не смогли доказать "госизмену" детей, отдыхавших в России

Литовские прокуроры не нашли доказательств того, что отдых школьников в российских детских лагерях "мог оказать воздействие на Литву".

Напомним, скандал разразился в начале октября 2014-го, когда генпрокуратура обвинила десятерых школьников в том, что они в лагере "Союз" получали идеологические и военно-разведывательные навыки, чтобы проводить подрывную работу против Литвы. Ребятам грозило до семи лет тюрьмы.

Как сообщает РИА Новости, тогда прокуратура начала досудебное расследование. В школах прошли обыски, правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны и видеокамеры, допросили свидетелей. И после более чем двух лет расследования прокуратура пришла к выводу, что "фактических данных, подтверждающих первоначальные подозрения, что другое государство могло оказать воздействие на Литву, нет". Окружная прокуратура Вильнюса решила прекратить досудебное расследование, однако решение о прекращении дела может быть обжаловано.

Отметим, впервые сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз", который финансируется российским Минобороны был проведен в 2007 году на озере Иссык-Куль. По словам председателя оргкомитета "Союз-2014 — Наследники Победы" Олега Баканача, его цель — "показать нынешнему молодому поколению, что совсем недавно их отцы, деды, прадеды были одним большим народом, у нас была одна большая страна — Советский Союз. И чуму XX века — фашизм — во время Великой Отечественной войны победили предки этих детей".

"Мы сами не понимаем, к чему придралась литовская прокуратура. Потому что сбор имеет прежде всего образовательное направление. Это история, космонавтика, медицина, журналистика. Кроме военно-спортивных мероприятий, много времени уделяется именно образованию.

Каждый вечер ребята, прибывшие из разных республик, показывают культурную программу. Они поют песни на национальном языке, выступают в национальных одеждах. В самом начале поднимаются флаги стран, из которых приехали участники.

Я не знаю, почему их объявили шпионами. Наверное, потому что некоторым не понравились какие-то кадры. Поскольку цель сбора — воспитание гармоничного развитого человека, там есть не только интеллектуальная составляющая. Человек должен еще хорошо бегать, хорошо стрелять, уметь помогать, не дай Бог, своему раненому товарищу.

Но я думаю, что их испугало больше то, что ребята там находятся в составе интернациональных отрядов. На этих сборах нет национальных команд изначально. Приезжающие в национальном составе дети перемешиваются в десяти нтернациональных отрядах. У нас проект наднациональный и надконфессиональный. Там нет разницы, кто ты по нации и вероисповеданию. Потому что в каждом народе и в каждой конфессии есть разные люди, но в большинстве это достойные и хорошие люди. И соответственно, видимо, эта дружба ребят и напрягла власти", -рассказал ранее Олег Баканач Pravda.Ru.

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