Скандал в минобороне Литвы: военный атташе в России скрыл жену-крымчанку

Об отзыве атташе по обороне в России Саулюса Пиктурны проинформировало сегодня министерство обороны Литвы. Причиной называются некие "семейные обстоятельства".

Минобороны Литвы. Фото: AP

Однако по версии крупнейшего эстонского портала Delfi, причиной отзыва стал тот факт, что военный представитель Литвы женился вторым браком на крымчанке. При этом, оформляя документы для назначения на должность, Пикурны указал, что его вторая жена - гражданка Украины. Однако уже в Москве неожиданно выяснилось, что виза для супруги не требуется, поскольку она гражданка России - из Крыма.

Министерство обороны Литвы во вторник проинформировало об отзыве атташе по обороне в России по семейным обстоятельствам, однако подробно сообщения СМИ о браке офицера с россиянкой из Крыма не комментирует. Теперь, по данным ресурса, расследование в отношении Пиктурны начала военная разведка Литвы.

"Решение о его отзыве было принято по его собственной просьбе с учетом изменений его семейных обстоятельств", - сообщило военное ведомство Литвы.

Министр обороны республики Юозас Олякас во вторник сказал журналистам, что в связи с данной ситуацией ведомство обратилось во Второй департамент оперативных служб, чтобы выяснить все обстоятельства.

По его словам, когда Пиктурну направляли работать в Россию, он был женат на литовке.

В кратком пресс-релизе Минобороны также указано, что решение дипломата согласовано с МИД Литвы, о нем поставлено в известность посольство России в Литве.

"Полковник Пиктурна переводится в резерв министерства обороны. Вскоре будет начат процесс выбора и назначения нового атташе обороны", - указали в Минобороны.

Конечно, мимо такой истории не смогли равнодушно пройти прибалтийские СМИ, которые ее и раскрутили, делая особенный акцент на том, что, как пишет тот же Delfi, "опасения вызывает практика российской разведки, которая уже продемонстрировала, что может через своих граждан пытаться влиять на лица в других странах, особенно если они занимают высокие посты - российская разведка могла влиять на литовского офицера, как через нее, так и через ее крымских родственников".

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