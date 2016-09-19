В Эстонии подсчитаны приблизительные потери бюджета от сокращения транзита российских грузов. Сумма составляет около 500 миллионов евро в год. Об этом сообщил портал rus. err.ee со ссылкой на Ассоциацию логистики и транзита.
С 2006 года по 2016 объем транзита упал почти в 7 раз — с 40 млн тонн до 6 млн тонн грузов.
При этом, каждая тонна груза приносит эстонской экономике 15 евро. Отсюда и цифра в 510 млн евро. Падение транзита в первую очередь связано с переориентаций перевозок российских грузов на свои порты. Об это ранее подробно писала Правда.Ру. В марте 2016 года Россия полностью прекратила транзит нефтепродуктов через Эстонию, отдав предпочтение собственным портам и железной дороге.
Из-за падения объемов транзита сокращаются доходы железной дороги и портов, а также налоги на рабочую силу, поступающие от грузовых терминалов.
13 сентября глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что поставки на экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики планируется прекратить до 2018 года. в прошлом году через Прибалтику переваливалось порядка 9 миллионов тонн нефтепродуктов, а в текущем году объем сократился до 5 миллионов тонн.
Токарев отметил, что грузопоток в район Прибалтики сократится до нуля до 2018 года. В соответствии с поручением правительства, компания переориентируется на российские порты Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск.
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