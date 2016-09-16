Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эксперт: Нарва в Эстонии — как Колыма для русских

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Согласно данным еженедельника Eesti Ekspress, ситуация в эстонском городе Нарва накалилась до предела. В городе проживает большое количество русскоязычного населения, которое не вполне ассимилировано с населением страны. Поэтому события в регионе якобы могут развернуться по донбасскому сценарию.

Эстония
Фото: Архив Pravda.Ru

В докладе правительственной комиссии по безопасности о ситуации в Нарве отмечается, что около тысячи жителей Нарвы якобы в любой момент готовы пойти на конфликт с властями. Конечно же, авторы доклада считают, что за подготовкой конфликта стоит Россия, которая якобы только и ждет, как бы отобрать у Эстонии часть территорий.

Что происходит в Нарве на самом деле? Действительно ли ситуация на грани конфикта? Об этом Pravda. Ru поговорила с профессором кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета(СПбГУ) Николаем Межевичем.

"То, что происходит в Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии — это экономическая катастрофа. А там, где начинается экономическая катастрофа неизбежно возникает вопрос о катастрофе политической, иначе не бывает. Северо-восток 25 лет проигрывал по инвестициям. Даже на уровне ментальном для эстонцев северо-восток — это как для нас раньше была Колыма, то есть место ссылки. Сейчас это депрессивный регион, где закрылись десятки предприятий. Он превращается в демографическую пустыню", — пояснил эксперт.

По его словам, есть два способа решения проблемы. Первый — насильственная ассимиляция, то есть военно-политическая окончательная колонизация собственной же территории. Второй — помочь людям создать комфортную жилую среду, оказать им преимущество нашего хорошего эстонского образа жизни. Но последнее подразумевает государственные расходы, а денег нет. Они уходят на НАТО, на военно-политическую истерию, на безумные внешнеполитические и экономические проекты.

"Протесты возможны, но Россия тут будет ни при чем. Россия в советские времена построила в Нарве и на северо-востоке Эстонии предприятия машиностроения, гидростанцию и тепловые станции, была построена химическая промышленность. Сегодня ничего этого нет, за исключением нарвских электростанций. Когда же мне говорят о туризме и вспоминают Нарву в качестве места отдыха российской интеллигенции в Российской империи, я не понимаю эти параллели. Сейчас нет главного — нет никакого удовольствия "отдыхать" в том политическом, морально-психологическом климате, который создан в Эстонии для русских", — отметил Николай Межевич.

Что касается публикации в еженедельнике Eesti Ekspress, он сказал: "Я считаю, что эта статья — абсолютно провокационный вброс. России не нужна восставшая Нарва, Россия прекрасно понимает, что речь идет о государстве, входящем в НАТО и в Европейский союз. С другой стороны, если это государство само не может справляться с социально-экономическими проблемами на своей территории, если люди будут лишаться работы, теоретически возможны некоторые волнения. Но это не волнения по поводу присоединения к России, люди будут просить денег в больничную кассу, ремонта дорог, покупки новых автобусов, а самое главное — рабочих мест. Вот чего будут просить люди".

Ранее в эфире видеоканала Pravda. Ru профессор кафедры европейских исследований СпбГУ Николай Межевич рассказал, что во внешней политике Эстонии всего один лозунг: "Эстония — осажденная крепость, Москва — враг".

Читайте также:

Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня


Какой выбор сделала Эстония?
Темы Нарва Эстония Николай Межевич
Комментарии
'Вредная' еда и много отдыха никому не повредят
Здоровье
'Вредная' еда и много отдыха никому не повредят
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Красота
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Трамп и Клинтон: Кто быстрее нажмет ядерную кнопку?
Воспитание
Производственная практика: Чем обернется?
Изобретения
Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века
Читательский топ
Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Нарве написали "ирландский сценарий"
Яков Кедми о тайной жизни Белого дома и "бреде" Хиллари Клинтон
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Выборы
Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"

Суета киевских правителей наводит на мысль, что идея с выборами в Крыму была подсказана. Едва ли в Киеве до прошлой недели не подозревали о выборах в Госдуму. Напомним, на днях не признавать выборы в Госдуму - как раз из-за Крыма - США и Евросоюзу посоветовал Гарри Каспаров. А потом вдруг озарило и Порошенко и Ко.

Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
США и Канада
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Прибалтика
Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Прибалтика
Нарве написали "ирландский сценарий"
Мировая кооперация
"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"

Два года назад Владимир Путин уехал с саммита G20 в Австралии до завершения мероприятия, а на саммите в китайском Ханчжоу он — один из самых ожидаемых гостей. Газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что "хотя экономика России меньше, чем экономика Австралии, Россия продолжает утверждать себя в качестве мировой державы". Так в чем твоя сила, Россия?

"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
США и Канада
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Происшествия
Выяснено, откуда у полковника Захарченко куча миллиардов рублей наличными
Спорт
Хакеры разоблачили чудовищную избирательность ВАДА в борьбе с допингом

Опубликованы секретные документы ВАДА, согласно которым, организация покрывала употребление допинга спортсменами США.

Хакеры разоблачили чудовищную избирательность ВАДА в борьбе с допингом
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Европа
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Министерство обороны
Генштаб: Черноморский флот уничтожит противника еще на базах
Происшествия
Захарченко прятал на зарубежных счетах еще 21 млрд рублей
Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века Вячеслав Шпаковский Любовь Люлько Нарве написали "ирландский сценарий" Любовь Люлько
Комментарии
Татьяна Колясева Нарве написали "ирландский сценарий"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Конгресс США хочет наказать Россию за недоказанные хакерские атаки
Виктор Баданов(vkontakte) Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Виктор Баданов(vkontakte) "Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
Леонид Котин Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Eugene Zaboy(Facebook) Меркель признала критичность положения Евросоюза
Google_117233451496629519049 Либералы и националисты хотят залить Москву кровью
Das Экс-сотрудники администрации Буша восхитились действиями Путина после терактов 9/11
Юрий Степанов(Google) Шведы разочарованы: санкции не отправили Россию в нокаут
элина трофимова Иосип Броз Тито: если б я был султан…
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?