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Источник Правда.Ру

Эстонский политик: "В русских мы должны видеть соотечественников, а не пришельцев"

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Решая "русский вопрос", Эстонии нужно прекратить угрозы и принудительную ассимиляцию. Об этом рассказал член правления коалиционной Социал-демократической партии Яак Аллик.

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"Мы должны видеть в наших русскоязычных соотечественниках действительно соотечественников, а не приехавших сюда неизвестно зачем пришельцев — надеясь, что они уедут отсюда", — сказал Аллик в интервью изданию Postimees.

Что касается внешней политики, Аллик предложил отказаться от принципа: "Враги России — друзья Эстонии". "Тем самым мы добились бы снижения негативного воздействия наших упреков в адрес внутренней или внешней политики России на русскоязычное население", — считает политик.

Напомним, ранее бизнесмены Эстонии выступили за улучшение отношений с Россией. Как рассказал предприниматель Урмас Сыырумаа, эстонской экономике мешает развиваться политическое упрямство. Он отметил, что за тонну груза железная дорога получает примерно 2,5 евро. Если вернуть объемы в десять миллионов тонн, то сумма составит 20 миллионов евро в год. Однако нарастить такие объемы мешает то самое политическое упрямство: Эстония не хочет договариваться с РФ.

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