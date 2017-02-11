Бизнесмены Эстонии выступили за улучшение отношений с Россией. Как рассказал предприниматель Урмас Сыырумаа, эстонской экономике мешает развиваться "политическое упрямство". В интервью ERR он сообщил, что даже собирается выйти из совета Эстонской железной дороги.
Бизнесмен отметил, что за тонну груза железная дорога получает примерное €2,5. Если вернуть объемы в десять миллионов тонн, то сумма составит 20 миллионов евро в год.
"За счет этого железная дорога могла бы содержать себя и быть в плюсе", — отметил предприниматель.
Однако нарастить такие объемы мешает "политическое упрямство": Эстония не хочет договариваться с РФ.
"Для того чтобы это упрямство преодолеть, министры должны гордо выпрямиться и отправиться на переговоры друг с другом на эту тему. С обеих сторон есть прагматичные люди, которые хотят развивать экономику. Предположительно, сейчас на российской стороне простаивают приблизительно 400 составов с грузом, который просто не помещается для прохождения через порт Усть-Луги", — рассказал Сыырумаа.
Он выразил надежду, что рано или поздно грузы пойдут через Эстонию.
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