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Источник Правда.Ру

Евродепутат от Латвии просит Европарламент повлиять на собственную страну

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин обратился в Еврокомиссию с требованием проверить иммиграционное законодательство республики на соответствие европейским стандартам. Основанием для запроса он назвал участившиеся случаи запрета на въезд в Латвию иностранным журналистам, общественным деятелям и артистам, а также непрозрачность самой процедуры. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на бюро европарламентария.

Евродепутат от Латвии просит Европарламент повлиять на собствен

"Набирающая популярность практика черных списков вредит репутации и Латвии, и всего ЕС. Разве можно позиционировать нашу страну как место проведения серьезных международных мероприятий, если любой приглашенный артист или лектор может неожиданно оказаться персоной нон грата?" — заявил евродепутат.

По его словам, своей непрогнозируемой иммиграционной политикой Латвия подрывает доверие всего мира к Европе и ее единству, ведь многие иностранцы, кому балтийская республика запретила въезд, благодаря шенгенским визам, продолжают въезжать на территорию ЕС через другие страны.

Политик выражает обеспокоенность по поводу засекреченности решений миграционных служб и просит Еврокомиссию проверить, не противоречит ли подобная практика международным стандартам.

Напомним, в ноябре Латвия внесла в черный список протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева. По прилету в международный аэропорт Риги Кураев был сразу же остановлен сотрудниками пограничной охраны. В октябре стало известно, что актёр театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов также включён в список невъездных лиц в Латвию.

В 2014 году Министерство иностранных дел Латвии внесло в "чёрный список" российских артистов Иосифа Кобзона, Михаила Пореченкова, Олега Газманова, Валерию и Ивана Охлобыстина.

"Зачем Латвия фактически закрыли конкурсы, которые проводились в той же Юрмале? Власти не понимали, что за свою политическую риторику рано или поздно придется платить? Разумеется, Россия действовала здесь с позиции защиты своих интересов. Мы не будем экономически поощрять режимы, которые захлебываются в антироссийской злобе.

Поэтому судьба Прибалтики — это печальная судьба. Люди не смогли воспользоваться советским наследием, которое оказалось в их руках, не смогли построить гармонично развитое общество. Экономические возможности и преимущества от близости с Россией — транзит, использование портов — своей антироссийской политикой они полностью обнулили. Нет никаких разумных аргументов, почему надо было рвать все отношения с Россией, обливать ее помоями. Чтобы, в конечном итоге, превратиться в европейских маргиналов?

Мы должны понимать, что это государственная политика той же самой Латвии. И что у нас есть достаточно мощные возможности влияния, как экономические, так и медийные. Но для этого мы должны усилить свою информационную, пропагандистскую работу, должны влиять на медийном рынке стран Балтии, потому что под лежачий камень вода не течет.

Мы должны заниматься последовательным переформатированием политического поля, которое нам сегодня не дружественно, делать его либо нейтральным, либо дружественным. Механизмы, необходимые для этого, известны, должны быть специалисты в России, которые могут "рыхлить" это поле и либо нейтрализовать, либо менять политическую реальность этих стран", — рассказал ранее Pravda.Ru военный эксперт Игорь Коротченко.

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Темы Латвия Россия черный список
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