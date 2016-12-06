Путин о политиках Литвы: Как с другой планеты свалились

Президент России Владимир Путин назвал идиотским решение литовских властей не принимать членов российского Конституционного суда на Всемирной конференции судов.

"Например, вдруг прибалтийское государство Литва, которое является нынче депозитарием Всемирной конференции судов, которая раз в три года собирается, прислал нам недавно депешу о том, что судьи конституционного суда представляют угрозу для безопасности Литовской республики. Наши судьи Конституционного суда", - рассказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом в Кремле.

- Извините, что, собственно, послужило поводом для такого идиотского решения? - поинтересовался Путин на съезде судей, пишет Life.ru.

- Ваше решение по Крыму. Они считают, что мы нарушили неприкосновенность - целостность территориальную Украины, - пояснил главе государства председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. - У меня уже было грешным делом (обратиться) к вам и сказать: давайте мы попросим эту конференцию провести у нас. Мы же никому не будем запрещать, чтобы к нам приезжали. Удивительные вещи порой творятся. Но это наносное, потому что ведь не Германия запретила и не Австрия запретила.

Российский лидер назвал это решение "очень странным".

- Иногда складывается впечатление, что люди вообще свалились с планеты другой, - добавил президент.

Зорькин, в свою очередь, подчеркнул, что от такого решения пострадает Литва, а не российский Конституционный суд.

Сегодня прозвучало еще одно заявление с российской стороны в адрес литовских властей. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посоветовал Литве пустить на памперсы пособие по войне с Россией.

В конце октября в Литве выпустили памятки для жителей на случай иностранного вторжения. Она содержит детальные иллюстрации, на которых изображена российская бронетехника и боеприпасы. Кроме того, литовским учащимся раздали 30 тысяч пособий по сопротивлению российским войскам на случай их внезапного вторжения в страну.

Литовский оппозиционный политолог Альгирдас Палецкис высказал мнение, что памятки нужны для отвлечения внимания населения от социально-экономических проблем.

Кстати, тем же самым эксперты объясняют ненависть литовских властей к СССР и бывшим соседям по союзу. Читайте подробнее в материале: "Плохим СССР" Прибалтика прикрывает свои неудачи.

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