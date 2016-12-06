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Источник Правда.Ру

Путин о политиках Литвы: Как с другой планеты свалились

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Президент России Владимир Путин назвал идиотским решение литовских властей не принимать членов российского Конституционного суда на Всемирной конференции судов.

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"Например, вдруг прибалтийское государство Литва, которое является нынче депозитарием Всемирной конференции судов, которая раз в три года собирается, прислал нам недавно депешу о том, что судьи конституционного суда представляют угрозу для безопасности Литовской республики. Наши судьи Конституционного суда", - рассказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом в Кремле.

- Извините, что, собственно, послужило поводом для такого идиотского решения? -  поинтересовался Путин на съезде судей, пишет Life.ru.

- Ваше решение по Крыму. Они считают, что мы нарушили неприкосновенность - целостность территориальную Украины, - пояснил главе государства председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. - У меня уже было грешным делом (обратиться) к вам и сказать: давайте мы попросим эту конференцию провести у нас. Мы же никому не будем запрещать, чтобы к нам приезжали. Удивительные вещи порой творятся. Но это наносное, потому что ведь не Германия запретила и не Австрия запретила.

Российский лидер назвал это решение "очень странным".

- Иногда складывается впечатление, что люди вообще свалились с планеты другой, - добавил президент.

Зорькин, в свою очередь, подчеркнул, что от такого решения пострадает Литва, а не российский Конституционный суд.

Сегодня прозвучало еще одно заявление с российской стороны в адрес литовских властей. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посоветовал Литве пустить на памперсы пособие по войне с Россией.

В конце октября в Литве выпустили памятки для жителей на случай иностранного вторжения. Она содержит детальные иллюстрации, на которых изображена российская бронетехника и боеприпасы. Кроме того, литовским учащимся раздали 30 тысяч пособий по сопротивлению российским войскам на случай их внезапного вторжения в страну.

Литовский оппозиционный политолог Альгирдас Палецкис высказал мнение, что памятки нужны для отвлечения внимания населения от социально-экономических проблем.

Кстати, тем же самым эксперты объясняют ненависть литовских властей к СССР и бывшим соседям по союзу. Читайте подробнее в материале: "Плохим СССР" Прибалтика прикрывает свои неудачи.

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