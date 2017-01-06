Прибалтийскую железную дорогу оштрафовали за русский язык

Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках. Об этом сообщает Mixnews со ссылкой на портал jelgavasvestnesis. lv.

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Отмечается, что жалоба ЦГЯ была получена от жителей. Как пояснила руководитель регионального отделения Центра госязыка Сармите Павулена, в этом случае нарушен 21 пункт закона о госязыке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке.

За подобное нарушение штраф может составить от 35 до 140 евро.

Напомним, ранее на Украине потребовали убрать русский язык с табло аэропортов. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в октябре заявил, что в аэропортах республики необходимо исключить дублирование информации на русском языке и следует использовать при общении с пассажирами только украинский или английский язык. Такое заявление он сделал во время аппаратного совещания.

"Аэропорты Украины должны избавиться от русского языка и коммунистических названий. Вся информация, которая размещается в аэропортах Украины на электронных табло, вывесках, указателях или озвучивается через громкоговорители, должна быть на украинском и английском языках", — приводит ТАСС заявление чиновника. Он подчеркнул, что сотрудники воздушной гавани также должны придерживаться этих правил при общении с пассажирами.

Гонениям за использование русского языка подвергся мэр Риги Нил Ушаков. 27 июля центр государственного языка Латвии обнародовал решение о штрафе мэра Риги Нила Ушакова за то, что Рижская дума в соцсетях общается на русском языке. Данный центр имеет право налагать штрафы за "недостаточное использование государственного языка на рабочем месте".

В ответ Ушаков посоветовал чиновникам заняться делом и опубликовал у себя на странице в соцсети Facebook карикатуру на чиновников.

А в начале прошлого года правительство Латвии под руководством Мариса Кучинскиса заявило, что разрабатывает план перехода на единый стандарт образования на латышском языке в государственных и муниципальных школах страны.

Кроме того, МИД Латвии призвал посольство США не использовать в соцсетях русский язык. Министр Эдгарс Ринкевичс отметил, что не имеет ничего против преподнесения информации на латышском и на русском языках, но раздражен тем, что это делается одновременно.

Двуязычные сообщения Эдгарс Ринкевичс назвал приемлемыми в странах, где есть два официальных языка. Согласно данным Delfi, министр сказал, что через двуязычные сообщения "происходит неформальное узаконивание того, против чего мы выступили на референдуме 2012 года". В указанном году в Латвии провалился референдум о признании русского языка вторым государственным.

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