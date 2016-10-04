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Источник Правда.Ру

Нелояльных латвийских учителей лишат работы

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Поправки к закону об образовании утвердило правительство Латвии. Согласно документу, немедленное увольнение ожидает педагога или руководителя учебного заведения, которые нелояльны к стране  и Конституции, сообщила пресс-служба кабмина.

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Фото: AP

"Нелояльный к Латвии учитель, целью которого является подрыв государства, в тот момент, когда инспектор находится в классе, преподнесет все как нужно. Но есть инструменты, позволяющие понять, как отличаются "фасад" и реальная ситуация в школе. Для этого понадобятся поправки", - прокомментировал поправки министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис.

Какие это инструменты, Шадурскис не уточнил. Также в правительстве не сообщили, по каким критериям планируют вычислять нелояльных педагогов.

Поправки предстоит рассмотреть Сейму (парламенту) Латвии.

Напомним, в Латвии существует Центр государственного языка, который имеет право налагать штрафы за "недостаточное использование латышского языка на рабочем месте". 27 июля этого года Центр опубликовал решение о штрафе, который был наложен на мэра Риги Нила Ушакова за то, что Рижская дума общается в соцсетях на русском языке. 

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Темы сейм Латвия
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