Минобороны Латвии заподозрило Россию в идее возобновления призыва в армию

Минобороны Латвии в резкой форме выступило против сбора подписей за восстановление призыва в армию, организованного на портале общественных инициатив Manabalss. lv.

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"Восстановление обязательной военной службы в текущей ситуации отлично послужит целям России, а именно: будут значительно ослаблены и даже уничтожены профессиональная армия и латвийская добровольная вооружённая организация "Земессардзе", потому что и та, и другая лишатся финансирования и будут вынуждены приостановить начатое развитие, — приводит сообщение ведомства Парламентская газета. — Подводя итог вышесказанному, уместен вопрос, кто заинтересован уничтожить функционирующую систему обороны государства, которая после стольких лет сокращения финансирования вновь восстанавливается и становится реальной силой, и заменить её солдатами обязательного призыва или "пушечным мясом"".

Между тем, в "Земессардзе" также не считают нужным возобновлять призыв. По словам главы ополчения, бригадного генерала Леонида Калниньша, каждые выходные в учениях добровольной армии принимают участие 800-1000 человек.

Отметим, вопрос о восстановлении обязательной службы поднимала и спикер сейма Латвии Инара Мурниеце. А в Литве призыв в армию восстановлен в позапрошлом году как раз под предлогом более эффективного противостояния мифической агрессии России, хотя и в этой республике есть своя военизированная гражданская организация "Союз стрелков", созданная ещё в 1919 году как ополчение против большевиков.

Ранее в Латвии подсчитали, что никакой помощи от СССР никогда не было, наоборот, разница между построенным Союзом и вывезенным из страны составляла миллиарды рублей и расходовалась за пределами территории Латвии.

Как сообщается в статье историка, ректора Видземской высшей школы Гатиса Круминьша, вся прибыль, полученная народным хозяйством ЛССР, остававшаяся после покрытия расходов оккупационной армии, забиралась для реализации других целей СССР за пределами Латвии. Автор считает, что в Латвии практически реализовывалась колониальная политика: территория и жители жестоко эксплуатировались, строились производственные объекты, обеспечивавшие владельца колонии — СССР — не только продукцией, но и всей прибылью от этой продукции.

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ им. М. В. Ломоносова, главный редактор портала RuBaltic. Ru, руководитель дирекции балтийских стран политологического центра "Север-Юг" Сергей Рекеда.

"Это постоянная попытка хотя бы на словах показать, что в постсоветские годы в Прибалтике идет какое-то развитие, что есть какие-то достижения. Отметим, что Прибалтика выходила из СССР под лозунгами возвращения в Европу и достижения уровня скандинавских стран, уровня Швеции, допустим, и Финляндии. Но в последние 25 лет разрыв по экономическим показателям, по уровню жизни между прибалтийскими тремя республиками и той же Финляндией или Швецией только вырос, как ни странно. Поэтому эта цель оказалась не выполнена.

Относительного того, насколько Прибалтика стала частью Европы, в общем-то, тоже вопрос спорный и риторический. Если вспомнить карикатуры в британской прессе на дешевую рабочую силу из Литвы, которая запакована была в лоток для замороженной курицы, и вообще восприятие той же Британией прибалтийских гастарбайтеров, — довольно комичное восприятие. То есть прибалтийские республики на равных не воспринимаются в Европейском союзе, в кругу западных стран. Соответственно, это тоже остается невыполненной задачей.

В итоге, элиты этих республик опять и опять, спустя уже 25 лет, обращают внимание на какие-то недостатки советского строя, пытаются сформировать образ того, что они все-таки куда-то движутся и какие-то результаты есть, хотя, по сути, серьезных результатов нет", — рассказал эксперт.

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