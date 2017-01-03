Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Риге из-за снегопада действуют "снежные билеты" для автовладельцев

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Так называемые "снежные билеты" вступают в силу с 13:00 3 января из-за продолжения в Риге обильного снегопада. вторник и весь четверг рижские автолюбители будут пользоваться общественным транспортом бесплатно.  Как сообщает портал самоуправления Riga.lv, в случае необходимости период действия "снежных" билетов будет продлен, о чем будет объявлено отдельно.

357691.jpeg
Фото: AP

Чтобы иметь возможность воспользоваться бесплатной услугой, автовладельцы должны будут иметь при себе техпаспорт транспортного средства. Техпаспорт надо предъявить не водителю общественного транспорта, а контролерам во время проверки. Отметим, что в микроавтобусах "снежные" билеты не действуют.

Такую возможность может использовать любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь не обязательно.

Предъявленный техпаспорт подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится на дорогах города, что и является целью введения самоуправлением "снежных" билетов.

Такие льготы на проезд в общественном транспорте Рижская Дума вводит с целью снижения интенсивности транспортного потока и загруженности дорог во время обильных осадков в зимний период, чтобы облегчить и ускорить уборку улиц.

Впервые так называемые "снежные" билеты Рижская Дума ввела в декабре 2012 года.

Пока в Латвии бушует снегопад, на Россию надвигаются аномальные морозы. Как рассказывала Правда.Ру, новогодняя оттепель сменится холодами, запоздавшая зима уже через несколько дней возьмет свое, обещают синоптики. Касается это и столичного региона, и многих других областей страны. В Центральный регион России устремится очень холодный воздух.

В результате в рождественские праздники температура воздуха понизится до минус двадцати градусов днем, и до минус 25-27 градусов по ночам. Синоптики прогнозируют, что период низких температур продлится в регионе минимум 2-3 дня.Также отмечается, что столь низких температур в рождественские праздники не наблюдалось около 20 лет.

С учетом столь низких температур, которые, однако, могут многих не отпугнуть от рождественских гуляний, глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в Москве в местах массовых новогодних гуляний полевые кухни с горячей кашей и чаем.При этом на специальном совещании глава МЧС отметил, что на новогодние праздники в Москву приехало большое количество людей, и в связи с этим попросил "еще раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Рига Латвия снегопад бесплатный проезд
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Во Францию вернулся интерес к русскому языку
Ближний Восток
Яков Кедми: "Всем будет проще, если США и Россия объединятся"
Чаепития в Академии
Академик Михаил Данилов и его "шлюпка"
Читательский топ
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
В Китае нашли отлично сохранившийся меч возрастом 2300 лет. ВИДЕО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри

Почему Европа, по крайней мере часть Восточной Европы, постепенно начинает снова поворачиваться в сторону России? Скажется ли этот тренд на позиции Украины и, вообще, что ожидает нашего буйного западного соседа в обозримой перспективе? На вопросы Pravda.Ru ответил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Общество
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Наука и техника
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Мир
CNN: Путин снова умыл Обаму
Украина
В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома

Жители Запорожья накануне Нового года смогли посмотреть "Иронию судьбы" на очень большом экране: фильм транслировали на стене одной из многоэтажек в Хортицком районе.

В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Политика
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Общество
Патриарх Кирилл: Уходящий год был одним из самых трудных в XXI веке
Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Елка примиряет всех и каждого Игорь Буккер
Комментарии
Алексей Юрьевич(Google) Россияне стали предпочитать водку, а не пиво
Елена Ивановна Британские физики разоблачили фатальную ошибку авторов Золушки
vkontakte_280193463 Марин Ле Пен — президент Франции: Каковы шансы?
Milana Valevska Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
vkontakte_372278327 Британские физики разоблачили фатальную ошибку авторов Золушки
Светлана Савченко Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Геннадий Пантелеев В Киеве рассказали, когда вернут контроль над Донбассом
RechnikA Алтай. В поисках Шамбалы
Виктор Гольдмахер США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Виктор Гольдмахер США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?