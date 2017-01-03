В Риге из-за снегопада действуют "снежные билеты" для автовладельцев

Так называемые "снежные билеты" вступают в силу с 13:00 3 января из-за продолжения в Риге обильного снегопада. вторник и весь четверг рижские автолюбители будут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Как сообщает портал самоуправления Riga.lv, в случае необходимости период действия "снежных" билетов будет продлен, о чем будет объявлено отдельно.

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Чтобы иметь возможность воспользоваться бесплатной услугой, автовладельцы должны будут иметь при себе техпаспорт транспортного средства. Техпаспорт надо предъявить не водителю общественного транспорта, а контролерам во время проверки. Отметим, что в микроавтобусах "снежные" билеты не действуют.

Такую возможность может использовать любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь не обязательно.

Предъявленный техпаспорт подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится на дорогах города, что и является целью введения самоуправлением "снежных" билетов.

Такие льготы на проезд в общественном транспорте Рижская Дума вводит с целью снижения интенсивности транспортного потока и загруженности дорог во время обильных осадков в зимний период, чтобы облегчить и ускорить уборку улиц.

Впервые так называемые "снежные" билеты Рижская Дума ввела в декабре 2012 года.

Пока в Латвии бушует снегопад, на Россию надвигаются аномальные морозы. Как рассказывала Правда.Ру, новогодняя оттепель сменится холодами, запоздавшая зима уже через несколько дней возьмет свое, обещают синоптики. Касается это и столичного региона, и многих других областей страны. В Центральный регион России устремится очень холодный воздух.

В результате в рождественские праздники температура воздуха понизится до минус двадцати градусов днем, и до минус 25-27 градусов по ночам. Синоптики прогнозируют, что период низких температур продлится в регионе минимум 2-3 дня.Также отмечается, что столь низких температур в рождественские праздники не наблюдалось около 20 лет.

С учетом столь низких температур, которые, однако, могут многих не отпугнуть от рождественских гуляний, глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в Москве в местах массовых новогодних гуляний полевые кухни с горячей кашей и чаем.При этом на специальном совещании глава МЧС отметил, что на новогодние праздники в Москву приехало большое количество людей, и в связи с этим попросил "еще раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей".