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Грузинские политики подрались из-за России. ВИДЕО

Мир » Бывший СССР » Грузия

Потасовку в прямом эфире телеканала "Иберия" устроили кандидаты в депутаты грузинского парламента,   сообщает Sputnik Грузия.

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Фото: скриншот с youtube.com

В студии проходили теледебаты о внешнеполитическом курсе Грузии между представителем избирательного блока "Паата Бурчуладзе - Государство для народа" Ираклием Глонти и представителем блока "Топадзе - Промышленники, Наша родина" Зазой Агладзе.

На 15-ой минуте дебатов в Глонти полетел стакан с водой, после чего и началась драка. Причиной тому послужило обвинение лидера "промышленников" Гоги Топадзе в том, что он действует в интересах России. Ведущая попыталась разнять политиков, что не удалось, и она прервала передачу.

Блок "Паата Бурчуладзе - Государство для народа" представляют недавно созданная всемирно известным оперным певцом Паатой Бурчуладзе партия, бывшие соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и самая активной непарламентская партия "Новые правые". Этот блок отличается исключительно прозападной политикой.

Блок "Топадзе - Промышленники, Наша родина" объединил бывших сторонников миллиардера Бидзины Иванишвили - партию "Промышленность спасет Грузию" с пророссийской партией "Наша родина". Этот блок выступает за налаживание отношений с Россией за счет отказа Грузии от вступления в НАТО и ЕС.

Парламентские выборы назначены в Грузии на 8 октября.

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В Грузии политики подрались в прямом эфире
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