Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ожидает гонений на Украине, а потому мечтает вернуться в Грузию. Однако там его ждет тюрьма. Об этом рассказал бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили.
Он отметил, что после выборов в Грузии Саакашвили попросят покинуть Украину. "Ему уже некуда будет идти, поэтому он желает дестабилизации в Грузии и хватается за эту идею как за соломинку", — заявил экс-премьер Грузии.
Напомним, что ранее был опубликован разговор Саакашвили с соратниками по партии "Единое национальное движение", с которыми он обсуждал революционный сценарий после выборов.
Стоит отметить, что на Украине Саакашвили успел порядком достать действующие власти, периодически обрушиваясь на низ с критикой. Однако, так уж и некуда Саакашвили уехать, кроме, как в Грузию?
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