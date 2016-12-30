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Источник Правда.Ру

Лукашенко помечтал о зарплате в $500

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей мечте в новом году. На вопрос журналистов, какой подарок он хочет получить, белорусский лидер назвал цифру, которую он хотел бы видеть в качестве средней зарплаты граждан своей страны.

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"Да, есть — это $500 в среднем. Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю. Кто в это не верит — я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет — с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будем идти к этой цели", — цитирует Лукашенко "БелТА".

Он также отметил, что для достижения этой цели необходимо приложить колоссальные усилия.

В преддверии Нового года политики поздравляют друг друга с праздником. Сегодня СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин направил послания избранному президенту США Дональду Трампу, канцлеру Германии Ангеле Меркель и лидеру Франции Франсуа Олланду, а также поздравил Реджепа Эрдогана.

В письме Трампу российский лидер выразил надежду на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

"В поздравительном послании глава российского государства высказал надежду, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В поздравительном послании канцлеру Германии Ангеле Меркель президент России отметил, что 2016 год показал, насколько востребовано российско-германское взаимодействие для решения региональных и международных проблем.

Поздравляя лидера Франции Франсуа Олланда, Путин отметил проблемы, с которыми столкнулось мировое сообщество в уходящем году, а также выразил надежду на конструктивное сотрудничество двух стран при решении актуальных проблем.

В новогоднем послании турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану Путин выразил надежду на то, что страны продолжат продуктивную работу по укреплению связей, а также будут взаимодействовать по международной повестке дня.

Как отмечается в сообщении, Путин доволен тем, что после непростого периода в двусторонних отношениях начался процесс нормализации.

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Темы Белоруссия Александр Лукашенко
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