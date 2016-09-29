Импорт белорусских яблок и грибов в РФ в 5 раз превысил собранный урожай

В 2015 году Белоруссия импортировала в Россию 573 тысячи тонн яблок и грибов. Однако, по словам замгенпрокурора России Владимира Малиновского, это в пять раз превышает собранный в Белоруссии урожай.

"Запрещенные к ввозу в России товары нередко поставляются по поддельным товаросопроводительным и фитосанитарным документам. Так, например, в 2015 году в Россию импортировано 573 тысяч тонн белорусских яблок и грибов. По данным минсельхоза Белоруссии, это в пять раз превышает собранный урожай", — сказал Малиновский на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур двух стран.

Как сообщает ТАСС, ситуацию усугубляет то, что на границе России и Белоруссии не проводится фитосанитарный контроль ввозимых товаров.

Ранее Pravda.Ru писала, что компании стран Евросоюза продолжают торговать с Крымом вопреки санкциям, а корабли под европейскими флагами заходят в порты полуострова.

Согласно результатам расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, за последние два года в крымских портах побывали 24 судна под флагами стран ЕС, 43 корабля, зарегистрированные в Евросоюзе, а также 22 судна бенефициаров из ЕС.

Чтобы обойти санкции, компании идут на различные уловки. Одни используют на своих судах флаги других государств, другие — прибегают к услугам сторонних фирм, а третьи по прибытии в российский порт просто отключают систему определения местоположения.

Прокомментировал данную ситуацию Pravda.Ru эксперт Института мировой экономики международных отношений РАН Александр Крылов. "Европейский бизнес несет колоссальные потери из-за санкций. Для Европы было безумием терять рынок, который они завоевали во время жуткого дефицита товаров после распада СССР. Чтобы частично сохранить свои доходы, они идут на такие меры", — рассказал Крылов.

Эксперт считает, что здесь политики никакой нет. Для европейских стран в данном случае главное прибыль. "Политические цели Евросоюза, которые поддерживают интересы США, совершенно расходятся с экономическими. Для бизнеса же главное получение прибыли. Они хоть на подводной лодке переплывут, если это будет выгодно", — считает Александр Крылов.

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