Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Импорт белорусских яблок и грибов в РФ в 5 раз превысил собранный урожай

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В 2015 году Белоруссия импортировала в Россию 573 тысячи тонн яблок и грибов. Однако, по словам замгенпрокурора России Владимира Малиновского, это в пять раз превышает собранный в Белоруссии урожай.

Импорт белорусских яблок и грибов в РФ в 5 раз превысил собранны

"Запрещенные к ввозу в России товары нередко поставляются по поддельным товаросопроводительным и фитосанитарным документам. Так, например, в 2015 году в Россию импортировано 573 тысяч тонн белорусских яблок и грибов. По данным минсельхоза Белоруссии, это в пять раз превышает собранный урожай", — сказал Малиновский на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур двух стран.

Как сообщает ТАСС, ситуацию усугубляет то, что на границе России и Белоруссии не проводится фитосанитарный контроль ввозимых товаров.

Ранее Pravda.Ru писала, что компании стран Евросоюза продолжают торговать с Крымом вопреки санкциям, а корабли под европейскими флагами заходят в порты полуострова.

Согласно результатам расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, за последние два года в крымских портах побывали 24 судна под флагами стран ЕС, 43 корабля, зарегистрированные в Евросоюзе, а также 22 судна бенефициаров из ЕС.

Чтобы обойти санкции, компании идут на различные уловки. Одни используют на своих судах флаги других государств, другие — прибегают к услугам сторонних фирм, а третьи по прибытии в российский порт просто отключают систему определения местоположения.

Прокомментировал данную ситуацию Pravda.Ru эксперт Института мировой экономики международных отношений РАН Александр Крылов. "Европейский бизнес несет колоссальные потери из-за санкций. Для Европы было безумием терять рынок, который они завоевали во время жуткого дефицита товаров после распада СССР. Чтобы частично сохранить свои доходы, они идут на такие меры", — рассказал Крылов.

Эксперт считает, что здесь политики никакой нет. Для европейских стран в данном случае главное прибыль. "Политические цели Евросоюза, которые поддерживают интересы США, совершенно расходятся с экономическими. Для бизнеса же главное получение прибыли. Они хоть на подводной лодке переплывут, если это будет выгодно", — считает Александр Крылов.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня


Европа признает миллиардные убытки от санкций
Темы Европа санкции Белоруссия
Комментарии
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Здоровье
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Индейские традиции: разумная свобода и доброта
поучительно
Индейские традиции: разумная свобода и доброта
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Бэби-боксы способствуют росту криминала
Евросоюз
Польша создает пародию на НАТО
Драматический
"Двенадцатая ночь" на белорусской сцене
Читательский топ
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Украина
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ближний Восток
Из-за Сирии мир на грани Третьей мировой
Происшествия
Калифорнийцам разрешили бить стекла машин, если внутри погибает животное
Инна Шейхатович "Двенадцатая ночь" на белорусской сцене Инна Шейхатович Вячеслав Шпаковский Авиапушка для Т-50 – само совершенство Вячеслав Шпаковский Любовь Люлько Крокодиловы слезы: США подавились Сирией Любовь Люлько
Комментарии
Владимир Дынников Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Wladislav Kostoglodov МИД РФ: США льют воду на мельницу террористов
Евгений Тот Катастрофа MH-17: Компенсацию за "Боинг" обязана выплатить Украина
Евгений Казарин(Одноклассники) "ЦБ уничтожает экономику РФ по приказу США"
LugerLang "Вояджер" уперся в небесную твердь?
Андрей Чуприков(Одноклассники) Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
Olga Tokarskaya Невостребованные профессии: Каждый третий молодой специалист - безработный
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Россию готовятся обвинить в срыве выборов президента США
Видок Санкт-Петербург Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Nikita Wakasugi Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?