Жителей ДНР и ЛНР пустят в Белоруссию - но не всех

В индивидуальном порядке, "в зависимости от жизненной ситуации", будут приниматься решения о допуске в Белоруссию граждан с паспортами ДНР и ЛНР.

Об этом заявили в МВД республики. В ответе на запрос телеканала BBC, который был подписан главой управления информации МВД Белоруссии Константином Шалькевичем, говориться, что ДНР и ЛНР "являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами ДНР и ЛНР, также являются недействительными на территории Республики Беларусь".

В то же время, отмечает Шалькевич, большинство людей, приезжающих в Белоруссию с такими документами, подпадают под президентский указ от августа 2014 года "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь", который был принят в связи с "устойчивой тенденцией увеличения граждан Украины, прибывающих в Республику Беларусь из Донецкой и Луганской областей".

Он освобождает переселенцев от предоставления некоторых документов, необходимых для устройства в школу детей и получения пособий, если эти документы "не могут быть предоставлены по объективным причинам".

Таким образом, резюмирует Шалькевич, при въезде в Белоруссию с территории России людей с документами ДНР и ЛНР сначала проводится идентификация личности, а затем, "в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации", принимается решение о допуске на территорию страны.

Напомним, президент России подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Подписание этого важнейшего документа стало главной новостью вечера 18 февраля.

Шумиху произвел и тот факт, что РФ признает не только паспорта в самопровозглашенных республиках, но и дипломы об образовании, свидетельства о рождении, смерти, браке и номерные автомобильные знаки.

А уже на следующий день, 19 февраля, появилась информация о том, что Белоруссия не признает паспорта ДНР и ЛНР. Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил местным СМИ, что "мы соблюдаем действующее законодательство". По его словам, нарушители погранрежима будут привлекаться к ответственности - в частности, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через республику.

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