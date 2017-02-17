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Белорусы митингуют против налога на тунеядство

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В столице Белоруссии проходит несанкционированный городскими властями "Марш рассерженных белорусов", на котором оппозиция выступает за отмену так называемого налога на тунеядство.

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Фото: AP

СМИ передают, что вечером в пятницу около тысячи человек, а по другим данным — порядка двух тысяч, собрались на Октябрьской площади. Они приняли резолюцию с требованиями к властям, которую зачитал один из организаторов акции — кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич. Документ содержит требования отменить декрет "о тунеядцах", прекратить повышение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ, а также "вернуть свободные и честные выборы".

Также в резолюции говорится, что если требования не будут выполнены к 17 марта, то участники оставляют за собой право на дальнейшие "коллективные действия".

В 2015 году президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О предупреждении социального иждивенчества". За неуплату сбора предусмотрена ответственность в виде штрафа или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно-полезных работ, передает РИА "Новости".

Однако лишь около 10% белорусов, которым прислали извещения об уплате "налога на тунеядство", заплатили этот сбор. Всего извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Белоруссии.

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