С сегодняшнего дня в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда в страну для граждан 80 стран, введенный указом президента Александра Лукашенко.
Такой возможностью посетить страну могут воспользоваться иностранные туристы, прибывшие в международный аэропорт "Минск".
Для того, чтобы беспрепятственно попасть на территорию страны, гостям из-за рубежа достаточно иметь при себе паспорт и медицинскую страховку. Такое разъяснение дал пограничный комитет Белоруссии.
Официальный Минск полагает, что в ответ на введение краткосрочного безвизового режима последуют аналогичные шаги со стороны ЕС — "для лучшего развития контактов между Белоруссией и Евросоюзом".
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в будущем может быть введен более длительный период безвизового пребывания иностранцев на территории страны.
В то же время, как сообщала "Правда.Ру", глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Сообщается, что это делается для создания необходимых условий охраны государственной границы.
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