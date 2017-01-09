России и Белоруссии нужна единая виза — мнение

Указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда на территорию республики для граждан 80 иностранных государств подписал сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: AP

Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более пяти суток для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию.

Новый порядок не распространяется на на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России в связи с тем, что данные рейсы являются внутренними, и пограничный контроль на них не осуществляется.

Решение белорусских властей для Pravda.Ru прокомментировал эксперт Высшей школы экономики по Белоруссии Дмитрий Болкунец.

— Что дает указ подписанный Александром Лукашенко?

— Во-первых, я хотел бы сказать, что указ о безвизовом режиме для граждан, безусловно, положителен, но запоздал на лет 15, как минимум. Украина, если я не ошибаюсь, ввела подобный закон в 2005 году, Ющенко его подписал. Это дало фантастические возможности для роста туризма на Украине. Поэтому Минск очень сильно опоздал с этим, но благо, что сейчас это подписали, и я думаю, что это будет способствовать росту потока туристов в Республику, особенно из Европы.

Это будет способствовать, возможно, притоку инвесторов, потому что виза - это всегда очень тяжелое бремя для туристов, которые хотят какие-то краткосрочные туры сделать, выходного дня туры, и для них заниматься получением визы обуза.

Поэтому, я ожидаю, что Минск станет притяжением для многих туристических поездок из Польши или других стран ЕС.

Это первое. Второе, будут ли ограничения для иностранцев, которые прибыли из РФ.

— В документе указано: "так как это считается внутренним рейсом, и контроль не осуществляется".

- Об этом мне сложно говорить. Однако напомню, что в мае прошлого года, впервые с 95 года, был восстановлен пограничный контроль для граждан-иностранцев, которые пересекают российско-белорусскую границу. Поэтому, я не исключаю, что это связанные вещи.

В рамках Союзного государства Россия-Белоруссия давно обсуждается вопрос необходимости, целесообразности единой союзной визы двух стран. Это упростило бы коммуникацию для иностранцев, которые прибывают, например, в Россию, или в Белоруссию, они могли бы получать единую визу, и иметь возможность приезжать и в одну, и во вторую страну.

Поэтому, я думаю, что было бы неплохо сторонам все-таки проработать до конца данный вопрос.

Я добавлю здесь еще одну вещь, что если на самом деле есть ограничения для граждан-иностранцев, которые прибыли, например, из РФ в Минск, они прибыли в аэропорт и им не дают визу, то Минск такие ограничения ввел по каким-то иным причинам, но, думаю, есть способ решения данного вопроса.

— Иностранцы, которые так приедут в Белоруссию, смогут беспрепятственно потом полететь в Россию?

- Нет. Если иностранцы прибыли по белорусской визе на короткий срок, то они в Россию не могут въехать, если у них нет российской визы. Поэтому, здесь абсолютно все правильно. Дело в том, что это условие распространяется только на иностранцев, которые прибыли в Белоруссию на эти пять дней безвизового режима. Для въезда в РФ иностранцам, безусловно, потребуется виза.

— Но они же говорят, что на внутренних рейсах никакого контроля не осуществляется.

— На внутренних рейсах есть контроль. Насколько я знаю, идет проверка наличия визы, если рейс, например, идет из Москвы в Минск, или из Минска в Москву. Безусловно, документы проверяются.

— Они говорят, что пограничный контроль не осуществляется..

— Тут я не знаю, боюсь прокомментировать.

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