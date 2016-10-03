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Источник Правда.Ру

Лукашенко: Требования МВФ загонят Белоруссию в яму

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам взаимодействия с Международным валютным фондом назвал требования МВФ неподъемными и несправедливыми для белорусского народа.

Лукашенко: требования МВФ загонят Белоруссию в яму
Фото: АР. Александр Лукашенко

"Да, хочется получить три миллиарда дешёвого кредита. Я тоже за. Но цена совершенно неподъёмная для нас и несправедливая по отношению к народу, перечёркивает всю политику, которую мы проводили до сих пор", — цитирует Лукашенко "БелТА".

Между тем, переговоры по кредиту будут продолжены. Об этом по итогам совещания сказал председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур.

Напомним, ранее совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине транша в один миллиард долларов в рамках 4-летней программы помощи. Деньги будут выделены, несмотря на протест России из-за неисполнения Киевом обязательств по погашению долга в 3,1 миллиарда долларов.

"МВФ командовали, командуют и, по всей видимости, будут командовать Соединенные Штаты. Несмотря на все попытки России и других стран БРИКС провести реформу финансовой системы, голоса в МВФ распределяются непропорционально экономическим статусам государств. Система управления поставлена таким образом, что указания из Вашингтона являются для МВФ решающими. Наш голос особого значения не имел, поэтому фонд и выделил кредит Украине", — сказал Правде.Ру заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Украина влезает в кабалу, это очевидно. Те, кто пользуется помощью фонда, попадают в полную зависимость от международных институтов, которые следуют внешнеполитическому курсу США", — считает Климов.

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Темы транш Белоруссия Международный валютный фонд
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