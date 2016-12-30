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Источник Правда.Ру

Украина будет сотрясать воздух, а не сбивать российские самолеты

Мир » Бывший СССР

Сбивать самолеты в том случае, если они вторглись в воздушное пространство страны или могут использоваться в террористических целях, разрешило украинское правительство Вооруженным силам Украины.

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Фото: AP

В постановлении кабмина говориться, что открывать огонь на поражение можно только после предупредительного огня. Отдать приказ на эти действия имеет право министр обороны, начальник Генштаба или командующий Воздушными силами. В то же время командиры экипажей истребителей, кораблей и расчетов ПВО могут самостоятельно принимать решение об уничтожение вражеского самолета.

Прокомментировать такое решение украинских властей Pravda.Ru попросила заместителя директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергея Ермакова.

- Понятно же, что речь про Россию и ее авиацию - которая даже не залетает, но.. кто будет это доказывать? Стоит ли ждать каких-то инцидентов?

- Я думаю, на самом деле, это больше популизм. Задача любых вооруженных сил - защищать собственную территорию. ВВС, помимо обеспечения господства в воздушном пространстве в военное время, должны выполнять функции противовоздушной обороны. То есть, это все элементарные, обычные вещи. Почему на них обращают внимание? Для того, чтобы лишний раз поднять свой боевой дух перед новым годом, хотя какой там боевой дух?

Что касается задач, которые они могут решать, и смогут ли они сбивать российские самолеты, то, как вы верно заметили, сейчас все наши самолеты гражданской авиации летают в обход Украины, не заходя в ее воздушные пространства, поскольку действительно сложно согласовать безопасность пролетов гражданской авиации.

Если говорить о нашей военной технике, то это просто миф, который в очередной раз раздувается. Никакой военной техники там нет, и это понятно. При этом Украина заявляла, что имеющимися средствами ПВО они якобы сбивали наши самолеты. На самом деле, они сбили ровно ноль, поскольку там наших самолетов не было, и, соответственно, все остальные заявления - это просто фейк.

То, о чем сейчас заявило правительство Украины - только повод еще раз сказать о том, что украинская армия сильна, что у Украины есть такие вот сильные вооруженные силы и такое чрезвычайно сильное правительство.

- Сами они нарушают границы, над Крымом, в частности, который считают своим?

- Нет, абсолютно нет. Потому что, они тоже  не до конца идиоты, они понимают, что касается России. А  у России все необходимые средства есть, и любое нарушение границы будет наказано, и это было четко нами проартикулировано, и не раз.

Прямо скажем, у России подавляющее превосходство вооруженных сил.  А это значит, что любой самолет будет, либо сбит, либо посажен,  скорее всего. Учитывая то, что украинские летчики все-таки имеют опыт взаимодействия с российскими военными, потому что, зачастую и в одних школах учились,  они представляют реально, чем обладает Россия. Поэтому  они просто не рискуют, и правильно делают. Это такие очевидные вещи.

Если вспомнить их недавние громкие заявления об учения ПВО, то тут то же самое, просто громкие заявления на публику о том, что они не признают Крым российским. На самом же деле никаких нарушений с их стороны отмечено не было.

Конечно, наши вооруженные силы очень внимательно следили за ситуацией, было четкое предупреждение со стороны министра обороны Сергея Шойгу о любых нарушениях и дальнейших последствиях. И все маневры Украины закончились, как обычно, пустой болтовней и очередными громкими такими заявлениями.

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Темы Сергей Ермаков Вооруженные силы Украины
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