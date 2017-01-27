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Источник Правда.Ру

Эксперт: СССР умер — Таджикистан никто спасать не будет

Мир » Бывший СССР

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

Продолжается работа над соглашением об организованном наборе граждан Таджикистана для работы в России. Недавно проект был отправлен таджикским дипломатам. Некоторые положения документа их не устроили.

В частности, они предлагают исключить из проекта пункт о формальной привязке трудового мигранта к российскому работодателю, чтобы мигрант мог найти работу и в других местах. Кроме того, в этой же статье предлагается не отправлять мигранта домой, если у него закончился трудовой контракт.

Как России стоит вести себя с бывшими азиатскими республиками СССР и стоит ли идти на уступки, Правде.Ру рассказал президент Научного общества кавказоведов и эксперт института мировой экономики международных отношений РАН Александр Крылов.

— Не приведет ли смягчение правил для трудовых мигрантов из Таджикистана к появлению армии нелегалов и расцвету криминала?

— Условия пребывания трудовых мигрантов на российской территории изменились в связи с тем, что был принят свод правил трудовой миграции, максимально облегченный для членов Евразийского Союза, и несколько ужесточенный для всех остальных государств. Армения и Белоруссия оказались в более выгодном положении, потому что передвижение трудовых ресурсов для них теперь происходит в облегченном варианте. И здесь неудивительно, что каждое из этих государств пытается теперь добиться каких-то послаблений для себя. Если пойти по пути того, что выслушивать каждого просящего о смягчении, то тогда неизбежно возникнет проблема, что все другие тоже будут просить о таком же смягчении, и в итоге тот порядок, который сейчас выстраивается, развалится.

— Почему все-таки при сложной у себя ситуации Таджикистан упорно не вступает в экономический союз с нами?

— Союз — это объединение нескольких государств, и надо советоваться со всеми. Евразийский Союз — это не реинкарнация Советского Союза, Россия не должна оплачивать содержание тех государств, которые в итоге 25 лет постсоветского развития оказались в бедственном социально-экономическом положении. Мы можем повторить опыт Европейского союза, где паровозы в виде Франции, Англии и Германии в итоге не смогли тащить весь остальной состав, который остановился.

Те, кто не вступил в ЕАЭС, теперь пожинают плоды своего исторического выбора. Они хотели идти в Европу, куда шли Молдавия, Грузия, Украина. И где они сейчас оказались? Центральноазиатские государства пытались развиваться самостоятельно, максимально извлекая из этого выгоду. Но какую выгоду они извлекли, теперь все видят. Если посмотреть таблицу уровня внутреннего валового продукта покупательной способности на душу населения, то некоторые постсоветские государства оказались уже близко к уровню африканских государств. Это то, чего добилась местная политическая элита своими усилиями и своим социальным эгоизмом.

— А дальше как строить отношения с бывшими советскими азиатскими республиками? Заключать соглашения на взаимовыгодных условиях, или каждый теперь сам по себе?

— У них свои интересы, свои цели, у нас свои интересы, свои цели. Сейчас пришло время здорового национального эгоизма, когда каждое государство должно исходить, прежде всего, своих собственных национальных интересов. Постсоветская элита привыкла, что может за счет России решать свои проблемы, и Россия, действительно, долго дотировала эти республики. Но в ответ Россия ожидала, что эти республики будут лояльными по отношению к России и не будут проводить вражескую по отношению к ней политику. Но в последние годы мы убедились, что никакой лояльности мы не наблюдаем, а тогда, собственно, за что платить? Так что вся эта ситуация будет сейчас меняться, и, прежде всего, эти изменения проявятся в том, что будут очень разные отношения с членами Евразийского союза и со всеми остальными.

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