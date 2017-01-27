Лукашенко: Украинские братья воюют за независимость

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками, что сейчас "братская Украина" воюет за независимость.

"Нам независимость очень дёшево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжёлые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть всё это мы можем, только объединившись", — цитирует его пресс-служба Лукашенко.

Президент уточнил, что борьба Белоруссии находится не в политической или военной сфере, а в экономической.

Напомним, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как Донбасс восстал против госпереворота в Киеве. Новые власти Украины объявили режим "АТО" в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.

Несмотря на то, что Киев постоянно заявляет о том, что в ближайшее время восстановит контроль над Донбассом, власти ничего не делают для урегулирования ситуации, уверены эксперты.

На днях Сергей Лавров заявил, что Москва не видит признаков договороспособности Киева.

По словам Лаврова, основным препятствием на пути преодоления внутриукраинского кризиса является "упорное нежелание киевских властей выполнять взятые на себя в Минске почти два года назад обязательств".

"Более того, — цитирует его ТАСС, — Киев продолжает устраивать вооруженные провокации на линии соприкосновения, не прекращает воинственную реваншистскую риторику".

О том, что причина кризиса лежит внутри государства, говорил и экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Он отметил, что в ближайшие годы Украину ждет появление городских трущоб, а протесты, по его словам, буду только набирать обороты.

"Украинская правящая элита должна прийти к понимаю того, что руководствоваться надо исключительно украинскими национальными интересами в проведении и внутренней, и внешней политики, должно быть понято, что недопустимо занимать позицию какой-либо стороны в геополитическом противостоянии других стран за передел мира, что нельзя превращать Украину в поле геополитической схватки между великими державами, что политика активного нейтралитета для Украины была и остается единственно правильной. И очень важно выключить адскую машину пропаганды ненависти внутри страны, которая раскалывает и разрушает украинское общество, когда все неудачи и проблемы объявляются результатом подрывной деятельности внешних (России) и внутренних врагов, а любая попытка критиковать власть и что-то предлагать рассматривается как деятельность "пятой колонны", — говорит эксперт.

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