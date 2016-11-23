Депутаты Казахстана не исключают, что Астана может получить новое название, которое будет звучать как "Нурсултан" или "Назарбаев" в честь первого президента, действующего главы республики Нурсултана Назарбаева.
Как сообщает РИА Новости, 23 ноября депутат нижней палаты парламента Куаныш Султанов, представляя декларацию по основным достижениям республики за годы независимости, предложил отразить в наименовании столицы имя первого президента.
"Я считаю, что Астана заслуживает носить имя первого президента, создателя его, основателя… Мы еще будем консультироваться, советоваться. Можно назвать "Нурсултан", можно назвать "Назарбаев"", — сказал Султанов журналистам.
Предложение переименовать Астану может повлечь изменения в конституции. "В конституции могут быть изменения. Мы будем ещё консультироваться, советовался. Это предложения народа, и мы сегодня в нашей декларации это отразили, депутаты поддержали", — добавил парламентарий.
Депутат мажилиса Загипа Балиева считает, что переименование столицы в честь Назарбаева является данью уважения и признанием его заслуг. "Я не возражаю, если город Астана будет называться город Назарбаев", — сказала депутат.
По мнению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, переименование Астаны в честь Нурсултана Назарбаева не будет проявлением культа личности. Министр выразил мнение, что предложения депутатов будут рассмотрены и президент Казахстана "примет очень взвешенное решение".
Отразить имя президента страны в названии столицы Казахстана предлагается в декларации по случаю 25-летия независимости республики. Как сообщают местные СМИ, документ на совместном заседании Мажилиса и Сената принят единогласно. Декларация обобщает достижения и успехи за четверть века со дня провозглашения независимости Казахстана и является ценным наследием для будущих поколений, заявил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
"Все достижения и успехи за этот промежуток времени, в первую очередь, это плоды работы первого президента — лидера нации Нурсултана Назарбаева. Вместе с тем, это результат единства народа, который всячески и всегда оказывает поддержку президенту и является его опорой", — заявил глава нижней палаты парламента.
Отметим, в глазах российского общества Казахстан всегда выглядел весьма стабильным соседом и партнером. В пользу этого говорит тот факт, что у руля руководства республики вот уже 26 лет — с 1990 года! — находится один и тот же человек, президент Нурсултан Назарбаев.
Однако с течением времени несменяемость лидера постепенно превратилась в его незаменимость. По мере его старения все большую актуальность приобретает вопрос о преемственности власти. Но за весь период независимости Казахстана здесь так и не было выявлено ни одного политика, способного взять на себя ответственность за страну, обеспечить преемственность курса и сохранить стабильность государства и общества.
При этом следует учитывать, что за фасадом единства и сплоченности Казахстана скрывается множество региональных, клановых и иных противоречий. Сила и секрет устойчивости режима Назарбаева как раз и заключаются в том, что он и только он до настоящего времени сумел удержать баланс в этой чрезвычайно сложной системе отношений. Легитимность его власти уходит корнями в компромиссы, сложившиеся еще в позднесоветские времена, — компромиссы, сделавшие возможными возникновение независимого Казахстана и обеспечившие его развитие.
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