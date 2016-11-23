Астану предложили переименовать в Нурсултан или Назарбаев

Депутаты Казахстана не исключают, что Астана может получить новое название, которое будет звучать как "Нурсултан" или "Назарбаев" в честь первого президента, действующего главы республики Нурсултана Назарбаева.

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Как сообщает РИА Новости, 23 ноября депутат нижней палаты парламента Куаныш Султанов, представляя декларацию по основным достижениям республики за годы независимости, предложил отразить в наименовании столицы имя первого президента.

"Я считаю, что Астана заслуживает носить имя первого президента, создателя его, основателя… Мы еще будем консультироваться, советоваться. Можно назвать "Нурсултан", можно назвать "Назарбаев"", — сказал Султанов журналистам.

Предложение переименовать Астану может повлечь изменения в конституции. "В конституции могут быть изменения. Мы будем ещё консультироваться, советовался. Это предложения народа, и мы сегодня в нашей декларации это отразили, депутаты поддержали", — добавил парламентарий.

Депутат мажилиса Загипа Балиева считает, что переименование столицы в честь Назарбаева является данью уважения и признанием его заслуг. "Я не возражаю, если город Астана будет называться город Назарбаев", — сказала депутат.

По мнению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, переименование Астаны в честь Нурсултана Назарбаева не будет проявлением культа личности. Министр выразил мнение, что предложения депутатов будут рассмотрены и президент Казахстана "примет очень взвешенное решение".

Отразить имя президента страны в названии столицы Казахстана предлагается в декларации по случаю 25-летия независимости республики. Как сообщают местные СМИ, документ на совместном заседании Мажилиса и Сената принят единогласно. Декларация обобщает достижения и успехи за четверть века со дня провозглашения независимости Казахстана и является ценным наследием для будущих поколений, заявил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

"Все достижения и успехи за этот промежуток времени, в первую очередь, это плоды работы первого президента — лидера нации Нурсултана Назарбаева. Вместе с тем, это результат единства народа, который всячески и всегда оказывает поддержку президенту и является его опорой", — заявил глава нижней палаты парламента.

Отметим, в глазах российского общества Казахстан всегда выглядел весьма стабильным соседом и партнером. В пользу этого говорит тот факт, что у руля руководства республики вот уже 26 лет — с 1990 года! — находится один и тот же человек, президент Нурсултан Назарбаев.

Однако с течением времени несменяемость лидера постепенно превратилась в его незаменимость. По мере его старения все большую актуальность приобретает вопрос о преемственности власти. Но за весь период независимости Казахстана здесь так и не было выявлено ни одного политика, способного взять на себя ответственность за страну, обеспечить преемственность курса и сохранить стабильность государства и общества.

При этом следует учитывать, что за фасадом единства и сплоченности Казахстана скрывается множество региональных, клановых и иных противоречий. Сила и секрет устойчивости режима Назарбаева как раз и заключаются в том, что он и только он до настоящего времени сумел удержать баланс в этой чрезвычайно сложной системе отношений. Легитимность его власти уходит корнями в компромиссы, сложившиеся еще в позднесоветские времена, — компромиссы, сделавшие возможными возникновение независимого Казахстана и обеспечившие его развитие.