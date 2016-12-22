Почему Россия оказывает помощь малоимущим жителям Киргизии

В рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН российское правительство перевело $5 млн в качестве гранта на поддержку наиболее уязвимых слоев населения Киргизии. О ситуации в стране рассказывает Pravda.Ru заслуженный экономист Киргизии, доктор экономических наук, профессор, председатель ОО "За союз Кыргызстана с Россией и Белоруссией", Жумакадыр Акенеев.

— Куда в первую очередь будет направлена российская помощь?

— Наиболее уязвимо в социальном смысле у нас сельское население, а это 65% граждан страны. Российская Федерация постоянно оказывает нам финансовую помощь. С этой целью создан кыргызско-российский фонд с уставным капиталом $1 млрд, который выдает кредиты, в том числе крестьянским фермерским хозяйствам.

Нынешние $5 млн, я думаю, будут направлены на финансирование обучающих программ для крестьян, приобретение необходимого скота и т. д. В частности, популярностью у сельского населения пользуется беспроцентный кредит на покупку, допустим, трех коров. Две будут давать молоко на продажу, что позволит рассчитаться с кредитом, а одна — для нужд самой семьи. Вариантов много.

— Россия систематически помогает Киргизии?

— Да, самый большой объем иностранной помощи идет именно из России. В рамках двухсторонних отношений ее объем оценивается примерно в $3 млрд за 26 прошедших лет, не считая списаний уже имеющегося внешнего долга, и за это ей огромное спасибо от всего кыргызского народа.

— Чем наши страны могут быть полезны друг другу в рамках двустороннего сотрудничества?

— Обе наши страны поддерживают друг друга на международной арене. Единственная иностранная база, которую имеет Российская Федерация — Камская, расположена в Киргизии. Киргизия — единственная страна, где русский язык имеет официальный государственный статус. Русскоязычное население очень хорошо себя чувствует у нас. Россия принимает наших трудовых мигрантов, объем денежных переводов от них практически равен годовому бюджету страны. У нас очень большие культурные, образовательные связи, много киргизских студентов обучается в российских вузах. Россия для Киргизии — надежный стратегический партнер номер один во всех отношениях. И мы гордимся этим.

Напомним, ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что российская военная база будет выведена с территории страны после окончания срока действия договора. "Кыргызстан в будущем должен опираться только на свои силы. Это касается и российской базы", — сказал он.

По мнению руководителя службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, члена Экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры, члена Российско-Иранского совета по общественным связям Александра Собянина, никакой необходимости вывода российской базы нет.

"Никаких предпосылок к выводу базы нет. Категорически нельзя выводить российскую базу из Киргизии. Наоборот, необходимо расширять российское присутствие на юг страны. Сейчас база на севере. Попытка вывести российскую базу из Киргизии обрушивает всю систему евразийской безопасности. Потому что у нас самая боеготовная группировка находится в Таджикистане. В случае, если база в Киргизии будет выведена, эта группировка станет фактически далеким военным анклавом, без близкой связи с другими частями министерства обороны России. Конечно, этого никто не допустит", — считает эксперт.

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