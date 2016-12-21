Der Standard: Россия тоскует по великому СССР

Стремление к стабильности и былому величию заставляет россиян сожалеть о распаде СССР, уверен австрийский журналист Андре Баллин. Поэтому, считает он, граждане России и "хотят вернуть былые времена".

Как пишет Баллин в своем материале для издания Der Standard, ожидать в Москве празднований, посвященных 25-летию крушения "красной империи", не стоит.

В статье он цитирует воспоминания журналиста Антема Боровика, который последним взял интервью у Михаила Горбачева, когда тот еще был президентом СССР. Как писал Боровик, несмотря на то, что в окружении первого советского президента почти не было надежных людей, он все равно надеялся спасти Советский Союз, для чего и взялся за гласность и перестройку.

Однако Горбачева все сильнее зажимало между консерваторами и реформаторами, а после августовского путча его потеснил Борис Ельцин, напоминает журналист.

"Единственным наследником СССР после его распада стала Россия", пишет Баллин. И это было тяжелое бремя выполнения всех международных договоров и обязательств по выплате крупного долга. Проблемы с бюджетом тогда усугубляла низкая цена на нефть.

Перестройка оказалась сложным процессом, а "прыжок от плановой экономики к рыночной привел к хищному капитализму". Некоторые россияне разбогатели, большинство — обеднели, продолжает Der Standard.

У распада СССР были и другие последствия для населения: разделение семей, потеря родины. Преемник Бориса Ельцина Владимир Путин назвал крушение Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой XX века", пишет издание. Его мнение разделяет большинство россиян.

Однако Кремль в первую очередь сожалеет об утрате власти, а для граждан РФ на первый план выходят "болезненные воспоминания", утверждает австрийский журналист.

Согласно опросу исследовательской организации "Левада-Центр" 56% россиян сожалеют о распаде СССР, при этом большинство из них даже поддерживают идею восстановления Советского Союза, пишет издание. За этим стоит стремление к стабильности и былому величию, считает Баллин.

Напомним, об этом опросе писала и Правда. Ру. Как показывают результаты исследования, более половины недовольных распадом СССР говорят, что прежде всего жалеют о разрушении экономической системы. При этом число жалеющих, что "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе", в ноябре в 2016 года сократилось с 56% до 43%.

Как сообщают социологи, четверть опрошенных "Левада-центром" поддержали бы "объединение нескольких республик, по желанию, в более тесные союзы". 21% опрошенных выступили за "сохранение СНГ в его нынешнем виде", столько же — за "более тесное объединение всех республик бывшего СССР по типу Евросоюза". 13% россиян поддержали форму "независимого существования всех республик".

Согласно опросу, 51% россиян считают, что распада СССР можно было избежать. 29% говорят, что распад был неизбежен. Также 29% опрошенных назвали "беловежский сговор" глав российской, украинской и белорусской республик Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича (об образовании СНГ) основной причиной роспуска СССР.

Комментарий по этому поводу Pravda. Ru дал историк, публицист Андрей Фурсов:

— Ностальгия здесь отражена в меньшей степени, в большей степени, это сравнение нынешней ситуации с тем, что было в Советском Союзе. Та степень социальной поляризации и экономического неравенства, которые возникли сейчас, и которые привели к тому, что Российская Федерация является страной-лидером по социальному, экономическому неравенству, по разрыву между богатыми и бедными, многие люди помнят, что в СССР все было по-другому, общество было совершенно другим.

Советский Союз нельзя восстановить, так же, как нельзя восстановить ту социальную систему, которая была в советское время. Ее можно было действительно реформировать, но вместо того чтобы ее реформировать, ее сломали для того, чтобы относительно большая группа людей превратилась в собственников, поэтому восстановить СССР нельзя, в истории такого не бывает.

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