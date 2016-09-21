Политолог: Узбекистан повернется к России

Что ожидает Узбекистан после смерти бессменного президента республики Ислама Каримова? Мнение политолога, эксперта, заместителя директора Института стратегических исследований прогнозов РУДН Никиты Данюка, который побывал в видеостудии Pravda.Ru.

Фото: AP

"У Узбекистана уже был печальный опыт: в 2005 году там пытались совершить госпереворот. В то время по пространству СНГ прокатилась целая волна "цветных революций", но благодаря очень умелым и жестким действиям силовых структур, с опорой на авторитет Ислама Каримова, беспорядки в Андижане в 2005 году были приостановлены. Как потом оказалось, консультировали лидеров протеста эксперты из госдепартамента и ЦРУ. Именно после этого Узбекистан совершил внешнеполитический разворот. До 2005 года он очень активно сближался с Соединенными Штатами Америки, а после 2005 года началось сближение с Россией, страна вошла в ОДКБ", — рассказал Pravda.Ru Никита Данюк.

Что касается возможных сценариев, отметил политолог в интервью Правде.Ру, то Шавкат Мирзиёев — это человек, которого рассматривают в качестве наиболее вероятного преемника Ислама Каримова. Ислам Каримов проводил многостороннюю внешнюю политику, пытался лавировать между тремя центрами сил в регионе - Вашингтоном, Пекином и Москвой, в зависимости от конкретной на тот момент политической и экономической конъюнктуры. Сейчас есть все основания говорить о том, что если удастся избежать попыток дестабилизации внутри Узбекистана, политика страны останется неизменной и будет носить нейтральный характер.

"Но вместе с тем, предпочтение Узбекистан будет отдавать Москве, и я не исключаю, что возможно возвращение Узбекистана в интеграционные структуры региона. В первую очередь, я говорю об ОДКБ и Евразийском экономическом союзе. Поэтому визит нашего президента в Самарканд, где он посетил могилу Ислама Каримова, был очень значимым, как и встреча с Шавкатом Мирзиёевым, на которой тот заявил государственную позицию о том, что Узбекистан всегда рассматривал и будет рассматривать Россию в качестве важного союзника и Россия может рассчитывать на продолжение союзнических отношений и конструктивный диалог с Узбекистаном", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Никита Данюк.

Однако Узбекистан — государство очень сложное, к тому же оно граничит с Афганистаном, где идет сращивание "Исламского государства" (организация, запрещенная в России. - Ред.) и группировок "Талибан". Если произойдет резкая дестабилизация в Афганистане, то все эти радикальные формирования могут прийти в Узбекистан. Силовые структуры в Узбекистане очень эффективны, Каримов построил строгую вертикаль власти, которую сам и возглавлял, напомнил читателям Правды.Ру политолог.

"Но есть потенциальная угроза: если взорвется Афганистан, Узбекистан, конечно, пострадает тоже. А вслед за ним и весь центральноазиатский регион. Но мы понимаем, что любая угроза дестабилизации в этом регионе или в любой стране этого региона рассматривается Российской Федерацией как потенциальная угроза. Именно поэтому я считаю целесообразным начать в очередной раз разговор о том, чтобы Узбекистан (уже в третий раз) вступил в ОДКБ и больше никогда из этой организации не уходил", — сказал Никита Данюк в беседе с Pravda.Ru.

Узбекистан - вообще, достаточно закрытая страна, считает эксперт. Нельзя сказать, что отношения России с Узбекистаном находятся на таком же высоком политическом доверительном уровне, как, например, с Казахстаном или Киргизией. Но политическая элита Узбекистана дальновидна, она прекрасно понимает, что ставить сейчас на Соединенные Штаты Америки, учитывая все эти события 2005 года, просто нецелесообразно. Нельзя забывать и о другом игроке в регионе — о Китае. В последнее время именно Китай стал главным экономическим партнером Узбекистана.

"Конечно, Узбекистан — это очень важный стратегический регион с точки зрения природных ресурсов, запасов природного газа, урана и золота. Поэтому, конечно, контроль над этой территорией и хорошие отношения с политической элитой этого государства могут сослужить хорошую службу любому мировому игроку. Надеюсь, Российской Федерации в первую очередь", — сказал Никита Данюк в беседе с Pravda.Ru.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня