Президент Киргизии взял отпуск в связи с ухудшением состояния здоровья

Для проведения медобследования в связи с ухудшением состояния здоровья президент Киргизии Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sozcu, Атамбаев госпитализирован в одну из больниц на Эгейском побережье Турции.

"Президент Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск в связи с необходимостью проведения медицинского исследования", - сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.

Как пишет Reuters, руководитель аппарата Атамбаева Фарид Ниязов заявил, что он разговаривал с президентом по телефону и оценивает его состояние здоровья как удовлетворительное.

Предположительно, отпуск может продлиться до 1 октября 2016 года, новых подробностей о состоянии здоровья президента пока не сообщили.

19 сентября стало известно, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не поедет в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН из-за проблем с сердцем. Он пожаловался на боли в сердце в стамбульском аэропорту Ататюрка, где оказался по пути из Бишкека в США.

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