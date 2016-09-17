В Армении на мэра города Эчмиадзин совершено покушение

В Армении неизвестные совершили покушение на жизнь мэра города Эчмиадзин Карена Григоряна. Инцидент произошел в пятницу вечером.

Как сообщает портал Sputnik Армения, автомобиль чиновника ехал в столичный аэропорт Звартноц. Автомобиль марки ВАЗ 2106 выехал на встречную полосу и открыл огонь по машине Григоряна. Мыр в результате стрельбы не пострадал.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется расследование происшествия.

Есть также сведения, что в тот же день в эмчиадзинскую больницу попал политик Артур Туманян. Он претендует на пост мэра города и является соперником Григоряна в этой борьбе.

Туманяна госпитализировали с побоями, его состояние оценивается как тяжелое, но жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Выборы мэра Эчмиадзина пройдут в это воскресенье.

Отметим, что в Эчмиадзине находится резиденция патриарха Армении.

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